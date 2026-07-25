https://uz.sputniknews.ru/20260725/chelovek-kotoryy-sozdal-les-aleksandr-fedin-59268714.html

Человек, который создал лес: Александр Федин

Человек, который создал лес: Александр Федин

Sputnik Узбекистан

Среди песчаных равнин 40 лет назад он посадил первые деревья — теперь тут зеленый оазис в 80 гектаров. История создания экосистемы в Сурхандарьинском регионе, — в материале Sputnik

2026-07-25T18:30+0500

2026-07-25T18:30+0500

2026-07-25T18:30+0500

экология

видео

лес

озеленение

деревья

сурхандарьинская область

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Земли Термезского района укрыты песками, а под палящим Солнцем выживают лишь неприхотливые колючки. Однако это не помешало Александру Федину вырастить зеленый оазис площадью более 80 гектаров — территория, на которой уместились бы более 100 футбольных полей.В городке Джаркурган, за жилыми улицами, виднеются песчаные, казалось бы, безжизненные горизонты. Но преодолев несколько сотен метров по зыбучим пескам, путника встречает Актепинское водохранилище с богатым зеленым обрамлением. Именно здесь, на берегу, 40 лет назад посадил первые саженцы Александр Григорьевич.В середине 1980-х Федин вместе с товарищами часто приезжал к берегам Актепы на охоту. В тот момент там росло лишь немного деревьев. Тогда он принялся менять этот пейзаж.Все началось с пяти чинар. За сорок лет вокруг них вырос настоящий лес. Здесь обитают дикие кабаны и шакалы, гнездятся редкие птицы, а во время сезонных перелетов на берегу водохранилища делают остановку целые стаи пернатых. Даже чайки, которых редко встретишь в Сурхандарье, облюбовали этот зеленый уголок. Сейчас место стало не только убежищем для животных, но и защищает окрестности от пыльных бурь, удерживает углекислый газ и насыщает воздух кислородом.Инициатива получила официальную поддержку: в 1989 году государство выделило Александру, по его просьбе, 4 гектара земли. А спустя год, когда саженцы прижились, выделили еще 80 гектаров.Высадить деревья – было лишь первым шагом. За ними нужно было регулярно ухаживать. А еще уберегать территорию от недоброжелателей – жители соседних районов приглядели лес как площадку для выпаса скота, а некоторые даже как зону отдыха. Федин всегда был против таких вмешательств в природу.Сегодня, прогуливаясь по лесу, можно увидеть акации, сосны, яблони, ежевику, дикий и садовый виноград и много других представителей местной флоры. На вопрос о том, собирает ли урожай, егерь отвечает, что оставляет все птичкам.Сам Александр Федин родился в Таджикистане, но будучи ребенком, переехал с семьей в Сурхандарьинскую область – город Джаркурган. Здесь он вырос, женился, работал токарем, а в свободное время выходил с друзьями на охоту. Позже его родственники уехали жить в Россию, в город Тамбов. Александр не раз бывал у них в гостях, но родные края все же были для него всегда милее. По рассказам дяди Саши, в России его восхищала природа, особенно бескрайние леса. Каждый раз, возвращаясь домой, он думал о том, почему бы не создать для родины такой зеленый уголок.Александр Федин получил ряд заслуженных наград – в 2023 году нагрудный знак "Защитник природы", а в 2025 — орден "Дустлик".Сейчас нашему герою 67 лет. С конца 2025 года он начал терять память. Болезнь постепенно стирает воспоминания, но Александр по-прежнему находит знакомые тропинки и с удовольствием проводит экскурсии для редких гостей.После отъезда близких рядом с Александром остался только его товарищ Абрахмат Алланазаров. Каждый день он сопровождает его в лес, а вечером увозит к себе, окружая заботой и вниманием. В семье Абрахмата дядю Сашу давно считают родным.Собственного жилья у Александра Григорьевича не было, был лишь домик среди зелени, который сейчас обновляют. Национальное агентство социальной защиты при Президенте Узбекистана подключилось к этой истории: построили новый дом на старом привычном месте, готовят его к проживанию, а психолог несколько раз в неделю помогает снова учиться жить полноценной жизнью.Больше всего близкий друг Абрахмат мечтает лишь об одном — чтобы рядом с Александром снова были родные. В интервью Sputnik он обратился к его родственникам:История Александра Федина заставляет задуматься о том, сколько полезного для планеты мы сделали сегодня? Нам часто хочется, чтобы жизнь изменилась к лучшему, но редко делаем что-то для прогресса, боясь не справиться в одиночку. Однако полезный пример тоже может стать заразительным.

сурхандарьинская область

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экология, видео, видео, лес, озеленение, деревья, сурхандарьинская область