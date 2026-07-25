https://uz.sputniknews.ru/20260725/kak-izmenitsya-inflyatsiya-uzbekistan-2026-2029-godax-59271535.html

Как изменится инфляция в Узбекистане в 2026–2029 годах

Как изменится инфляция в Узбекистане в 2026–2029 годах

Sputnik Узбекистан

Согласно прогнозу, рост цен в Узбекистане замедлится с 7% в 2026 году до целевого уровня 5% в 2028–2029 годах. Ожидается постепенная стабилизация инфляции на уровне целевого показателя.

2026-07-25T15:18+0500

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узбекистан

цены

прогноз

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Инфляция в Узбекистане может выйти на целевой уровень уже через два года. Согласно прогнозу, представленному в Фискальной стратегии на 2027–2029 годы, темпы роста потребительских цен продолжат постепенно снижаться. Если в 2026 году инфляция ожидается на уровне 7%, то в 2027-м — уже 5,5%. В 2028 и 2029 годах показатель должен закрепиться на целевой отметке в 5%.Замедлению инфляции будут способствовать сдержанная бюджетная политика, сохранение жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, рост производства и ослабление влияния разовых проинфляционных факторов, в том числе повышения регулируемых цен и тарифов.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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