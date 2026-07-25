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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260725/rossiyskaya-armiya-porazila-voennye-obekty-v-portu-odessy-i-izmaila-59269382.html
Российская армия поразила военные объекты в порту Одессы и Измаила
Российская армия поразила военные объекты в порту Одессы и Измаила
Sputnik Узбекистан
Российская армия продолжила наносить групповые удары по военным целям на Украине.
2026-07-25T13:22+0500
2026-07-25T13:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
одесса
украина
порт
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские военные ночью нанесли удары по целям в портах Одессы, Николаева и Измаила, сообщает Министерство обороны РФ.В результате ударов:В порту "Николаев" в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ;В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения;В порту "Измаил" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.Российские войска в течение недели атаковали украинские порты, а также цели в других частях Украины. Так, с 18 по 24 июля были нанесены 18 групповых ударов и один массированный.ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
россия
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сво, россия, одесса, украина, порт, судно
сво, россия, одесса, украина, порт, судно

Российская армия поразила военные объекты в порту Одессы и Измаила

13:22 25.07.2026 (обновлено: 13:30 25.07.2026)
© Минобороны России.ВС России поразили судно, доставившее грузы для ВСУ в Николаеве
ВС России поразили судно, доставившее грузы для ВСУ в Николаеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2026
© Минобороны России.
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Российские военные продолжают наносить групповые удары по военным целям на Украине.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские военные ночью нанесли удары по целям в портах Одессы, Николаева и Измаила, сообщает Министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.
В результате ударов:

В порту "Николаев" в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ;

В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения;

В порту "Измаил" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.
Российские войска в течение недели атаковали украинские порты, а также цели в других частях Украины. Так, с 18 по 24 июля были нанесены 18 групповых ударов и один массированный.
ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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