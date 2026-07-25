Российская армия поразила военные объекты в порту Одессы и Измаила
13:22 25.07.2026 (обновлено: 13:30 25.07.2026)
© Минобороны России.ВС России поразили судно, доставившее грузы для ВСУ в Николаеве
© Минобороны России.
Подписаться
Российские военные продолжают наносить групповые удары по военным целям на Украине.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские военные ночью нанесли удары по целям в портах Одессы, Николаева и Измаила, сообщает Министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.
В результате ударов:
В порту "Николаев" в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ;
В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения;
В порту "Измаил" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.
В порту "Николаев" в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ;
В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения;
В порту "Измаил" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.
Российские войска в течение недели атаковали украинские порты, а также цели в других частях Украины. Так, с 18 по 24 июля были нанесены 18 групповых ударов и один массированный.
ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.