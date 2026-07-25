https://uz.sputniknews.ru/20260725/rossiyskaya-armiya-porazila-voennye-obekty-v-portu-odessy-i-izmaila-59269382.html

Российская армия поразила военные объекты в порту Одессы и Измаила

Российская армия поразила военные объекты в порту Одессы и Измаила

Sputnik Узбекистан

Российская армия продолжила наносить групповые удары по военным целям на Украине.

2026-07-25T13:22+0500

2026-07-25T13:22+0500

2026-07-25T13:30+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Российские военные ночью нанесли удары по целям в портах Одессы, Николаева и Измаила, сообщает Министерство обороны РФ.В результате ударов:В порту "Николаев" в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ;В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения;В порту "Измаил" поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ.Российские войска в течение недели атаковали украинские порты, а также цели в других частях Украины. Так, с 18 по 24 июля были нанесены 18 групповых ударов и один массированный.ВС России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

россия

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сво, россия, одесса, украина, порт, судно