https://uz.sputniknews.ru/20260725/samarkand-perviymejdunarodnyy-forum-gorodov-pobratimov-59263990.html

В Самарканде впервые проходит международный форум городов-побратимов

В Самарканде впервые проходит международный форум городов-побратимов

Sputnik Узбекистан

Узбекистан собрал представителей городов-побратимов со всего мира, организовав в Самарканде крупный международный форум с участием делегаций почти из 30 стран.

2026-07-25T10:25+0500

2026-07-25T10:25+0500

2026-07-25T11:34+0500

самарканд

форум

города-побратимы

сотрудничество

узбекистан

международные отношения

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САМАРКАНД, 25 июл — Sputnik. На форум городов-побратимов приехали руководители городских администраций, представители международных организаций, деловых, научных и общественных кругов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как выяснилось, у Узбекистана по всему миру насчитывается около 100 городов-партнеров. При этом долгое время многие побратимские связи оставались в основном формальными и носили протокольный характер.В прошлом году в Ташкенте был создан Альянс городов-побратимов, благодаря которому сегодня меняется подход к партнерским городам, делая ставку не только на гуманитарные и культурные связи, но и на совместные проекты в экономике, инвестициях, туризме, образовании и других сферах.Интересно, что лидером не только по количеству городов-побратимов, но и по содержанию партнерских отношений в Узбекистане является Самарканд. Сегодня он поддерживает связи с 34 городами мира. Активно развивают сотрудничество с зарубежными партнерами также Ташкент, Бухара и Коканд.Первые шаги к этой цели были сделаны уже на форуме в Самарканде. В его рамках состоялось подписание восьми меморандумов о сотрудничестве между городами Узбекистана и зарубежными партнерами. В частности, администрация Самарканда заключила три соглашения об установлении побратимских отношений с Рязанью (Россия), Белградом (Сербия) и Нигде (Турция).В хокимияте города отметили, что сегодня Самарканд уже имеет договоренности о сотрудничестве с 34 городами из 18 государств. Весной глава города подписал также соглашение о сотрудничестве с руководством Самары (Россия). Таким образом, международная сеть партнеров Самарканда расширилась до 38 городов мира.При этом речь идет не только об установлении побратимских отношений. В последние годы город активно заключает меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве.Наряду с Самаркандом документы в рамках форума подписали главы администраций Коканда и Велико-Тырново (Болгария), Бухары и Ашхабада (Туркменистан), Намангана и Оша (Кыргызстан).Говоря о Ашхабаде, то с 2017 года он является городом-побратимом Ташкента.После торжественного открытия форума в Самарканде начала работу международная научно-практическая конференция "Города-побратимы — новая модель устойчивого развития и народной дипломатии", в рамках которой было представлено около 50 научных докладов. Участники конференции обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между городами-побратимами и регионами, перспективы взаимодействия в сферах науки, образования, технологий и инноваций, а также роль туризма как стратегического инструмента укрепления международных связей и расширения глобальной сети городов-побратимов.К примеру, заместитель хокима Самаркандской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Рустам Кобилов рассказал, что сегодня регион развивает сотрудничество с партнерами по трем ключевым направлениям.Так, с древними городами Италии — Римом и Флоренцией — в рамках концепции "Вечные города" ведется постоянный обмен опытом в области реставрации культурных и археологических памятников, музейного дела и сохранения древних рукописей.Совместно с древней столицей Китайской Народной Республики Сианем и южнокорейским городом Кёнджу реализуются проекты по внедрению технологий Smart City, цифровизации исторического наследия и созданию современной туристической инфраструктуры. Кроме того, Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь" развивает программы обмена студентами и преподавателями с ведущими вузами городов-побратимов.Отдельное внимание Рустам Кобилов уделил экономическому и градостроительному сотрудничеству. В частности, с Юрмалой (Латвия), Самарой (Россия), Лахором (Пакистан) и Лионом (Франция) реализуются проекты в сферах логистики, зеленой экономики, экологически чистого городского транспорта и модернизации коммунальной инфраструктуры.Сегодня работа форума продолжится. Участники проведут встречи в форматах B2B и B2G, а также посетят фотовыставку, посвященную экономическому и туристическому потенциалу регионов Узбекистана.

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самарканд, форум, города-побратимы, сотрудничество, узбекистан, международные отношения