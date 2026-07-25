https://uz.sputniknews.ru/20260725/uzbekistan-rossiya-rasshirili-pobratimskie-svyazi-mejdu-gorodami-59270440.html

Узбекистан и Россия расширили побратимские связи между городами

Узбекистан и Россия расширили побратимские связи между городами

Sputnik Узбекистан

Такие связи открывают новые возможности для обмена опытом, реализации совместных проектов в сфере экономики, образования, культуры и туризма, а также помогают укреплять прямые контакты между жителями двух стран.

2026-07-25T14:21+0500

2026-07-25T14:21+0500

2026-07-25T14:21+0500

россия

узбекистан

города-побратимы

сотрудничество

дипломатические отношения

подписание документов

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САМАРКАНД, 25 июл — Sputnik. Отношения между городами Узбекистана и России сегодня являются одними из самых развитых. Практически каждый четвертый город-побратим в Узбекистане — российский.В рамках проходящего в Самарканде Международного форума городов-побратимов дружеская связь между городами Узбекистана и Россией не только укрепилась, но и расширилась. Администрации Рязани и Самарканда установили побратимские связи, подписав соответствующий документ.Помимо Рязани, Самарканд заключил новые соглашения с Белградом (Сербия) и Нигде (Турция). Побратимские связи также установили Коканд и Велико-Тырново (Болгария), Риштан и Туркестан (Казахстан), Бухара и Ашхабад (Туркменистан), Наманган и Ош (Кыргызстан).Говоря о соглашении, подписанном между Рязанью и Самаркандом, то в нем говорится о готовности развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.Интересно, что более 20 лет Самарканд поддерживает партнерские отношения с Самарой. Города развивают сотрудничество между вузами, а также совместные проекты в сфере логистики, зеленой экономики, экологичного общественного транспорта и модернизации коммунальной инфраструктуры.В последние годы город также активно сотрудничает с Саратовом и Казанью, в основном в туристической сфере. Кстати, Казань является городом-побратимом Ташкента, как и Москва.Активно развиваются связи и между Бухарой и Нижним Новгородом. Города реализуют совместные образовательные проекты, а в 2023 году Нижегородская область передала Бухарской области мобильный детский технопарк "Кванториум".Побратимские отношения с российскими городами также поддерживают Карши, Термез и Фергана.Расширение сети городов-побратимов свидетельствует о том, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией продолжает развиваться не только на межгосударственном, но и на региональном уровне. Такие связи открывают новые возможности для обмена опытом, реализации совместных проектов в сфере экономики, образования, культуры и туризма, а также помогают укреплять прямые контакты между жителями двух стран. Именно поэтому формат побратимства остается одним из наиболее эффективных инструментов народной дипломатии.

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россия, узбекистан, города-побратимы, сотрудничество, дипломатические отношения, подписание документов