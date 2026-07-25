Узбекистан и Россия расширили побратимские связи между городами
© SputnikУзбекистан и Россия расширили побратимские связи между городами.
© Sputnik
Подписаться
Такие связи открывают новые возможности для обмена опытом, реализации совместных проектов в сфере экономики, образования, культуры и туризма, а также помогают укреплять прямые контакты между жителями двух стран.
САМАРКАНД, 25 июл — Sputnik. Отношения между городами Узбекистана и России сегодня являются одними из самых развитых. Практически каждый четвертый город-побратим в Узбекистане — российский.
В рамках проходящего в Самарканде Международного форума городов-побратимов дружеская связь между городами Узбекистана и Россией не только укрепилась, но и расширилась. Администрации Рязани и Самарканда установили побратимские связи, подписав соответствующий документ.
Помимо Рязани, Самарканд заключил новые соглашения с Белградом (Сербия) и Нигде (Турция). Побратимские связи также установили Коканд и Велико-Тырново (Болгария), Риштан и Туркестан (Казахстан), Бухара и Ашхабад (Туркменистан), Наманган и Ош (Кыргызстан).
Говоря о соглашении, подписанном между Рязанью и Самаркандом, то в нем говорится о готовности развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
"С Узбекистаном у нас давно сложились хорошие отношения. В Рязани действует одна из крупнейших национальных диаспор - узбекская национально-культурная автономия "Алмаз". Ее представители регулярно проводят культурные мероприятия, участвуют в совместных проектах и становятся лауреатами президентских грантов. Побратимские связи с Самаркандом мы начали развивать два года назад, тогда же был подписан протокол о намерениях. Уверена, что теперь после подписания меморандума нам удастся реализовать немало интересных проектов в сферах образования, культуры и экономики", — отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.
Интересно, что более 20 лет Самарканд поддерживает партнерские отношения с Самарой. Города развивают сотрудничество между вузами, а также совместные проекты в сфере логистики, зеленой экономики, экологичного общественного транспорта и модернизации коммунальной инфраструктуры.
© SputnikВ Самарканде впервые проходит международный форум городов-побратимов
В Самарканде впервые проходит международный форум городов-побратимов
© Sputnik
В последние годы город также активно сотрудничает с Саратовом и Казанью, в основном в туристической сфере. Кстати, Казань является городом-побратимом Ташкента, как и Москва.
Активно развиваются связи и между Бухарой и Нижним Новгородом. Города реализуют совместные образовательные проекты, а в 2023 году Нижегородская область передала Бухарской области мобильный детский технопарк "Кванториум".
Побратимские отношения с российскими городами также поддерживают Карши, Термез и Фергана.
© SputnikУзбекистан и Россия расширили побратимские связи между городами.
Узбекистан и Россия расширили побратимские связи между городами.
© Sputnik
Расширение сети городов-побратимов свидетельствует о том, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией продолжает развиваться не только на межгосударственном, но и на региональном уровне. Такие связи открывают новые возможности для обмена опытом, реализации совместных проектов в сфере экономики, образования, культуры и туризма, а также помогают укреплять прямые контакты между жителями двух стран. Именно поэтому формат побратимства остается одним из наиболее эффективных инструментов народной дипломатии.