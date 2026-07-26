https://uz.sputniknews.ru/20260726/gimnastki-iz-uzbekistana-zavoevali-serebro-v-gruppovyx-uprajneniyax-v-belarusi-59279184.html
Гимнастки из Узбекистана завоевали серебро в групповых упражнениях в Беларуси
Гимнастки из Узбекистана завоевали серебро в групповых упражнениях в Беларуси
Sputnik Узбекистан
Международный турнире по художественной гимнастике "Хрустальная Роза - Гран-При Хелена Валери", который проходит в Минске, " собрал более 230 граций из 16 стран
2026-07-26T09:50+0500
2026-07-26T09:50+0500
2026-07-26T09:50+0500
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гимнастика
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Гимнастки из Узбекистана завоевали серебро в групповых упражнениях на международном турнире по художественной гимнастике "Хрустальная Роза - Гран-При Хелена Валери", который проходит в Минске. Об этом сообщает БелТА.Первыми сильнейших в многоборье определили спортсменки в групповых упражнениях. Золото с результатом 57,250 балла завоевала национальная команда БеларусиВсего турнир "Хрустальная Роза - Гран-При Хелена Валери" собрал более 230 граций из 16 стран.
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спорт, гимнастика, турнир, беларусь, минск, узбекистан, серебро, россия
спорт, гимнастика, турнир, беларусь, минск, узбекистан, серебро, россия
Гимнастки из Узбекистана завоевали серебро в групповых упражнениях в Беларуси
Международный турнире по художественной гимнастике "Хрустальная Роза - Гран-При Хелена Валери", который проходит в Минске, " собрал более 230 граций из 16 стран.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Гимнастки из Узбекистана завоевали серебро в групповых упражнениях на международном турнире по художественной гимнастике "Хрустальная Роза - Гран-При Хелена Валери", который проходит в Минске. Об этом сообщает
БелТА.
Первыми сильнейших в многоборье определили спортсменки в групповых упражнениях. Золото с результатом 57,250 балла завоевала национальная команда Беларуси
“Серебро в Минске выиграла команда Узбекистана (53,700), третью сумму набрали россиянки (53,150)”, — говорится в сообщении.
Всего турнир "Хрустальная Роза - Гран-При Хелена Валери" собрал более 230 граций из 16 стран.