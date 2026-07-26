https://uz.sputniknews.ru/20260726/kak-izmenilsya-gosdolg-uzbekistana-v-2020--2025-godax-59284740.html

Как изменился госдолг Узбекистана в 2020 — 2025 годах

Как изменился госдолг Узбекистана в 2020 — 2025 годах

Sputnik Узбекистан

Государственный долг республики вырос почти до $47 млрд, но его доля к ВВП снизилась

2026-07-26T18:13+0500

2026-07-26T18:13+0500

2026-07-26T18:13+0500

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По итогам 2025 года государственный долг Узбекистана увеличился на $6,6 млрд и достиг $46,8 млрд (+16,5% к 2024 году).При этом отношение госдолга к ВВП снизилось с 35% до 31,9%: экономика росла быстрее объема заимствований.Крупнейшая статья из тех, куда направлялись заимствования — поддержка госбюджета. Объем таких займов вырос на $4,5 млрд (до $19,8 млрд), их доля в долге увеличилась с 45% до 50%.Основная часть внешнего долга приходится на международные финансовые институты: Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.С 2023 года предельные параметры внешних заимствований утверждает парламент.Подробно о распределении государственного внешнего долга по отраслям — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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