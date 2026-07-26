https://uz.sputniknews.ru/20260726/kakaya-golovnaya-bol-mojet-ukazyvat-na-insult-59279559.html

Какая головная боль может указывать на инсульт — ответ врача

Какая головная боль может указывать на инсульт — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Необходимо обратиться за медицинской помощью, если боль возникла внезапно и быстро достигла пика, а также если приступ развивается не так, как обычно

2026-07-26T22:01+0500

2026-07-26T22:01+0500

2026-07-26T22:01+0500

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мнение эксперта

здоровье

инсульт

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Головная боль, которая сопровождается перекосом лица, слабостью в руке или ноге и нарушениями речи, может указывать на инсульт и требует вызова скорой, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-невролога Наталью Кадымову.По словам специалиста, скорая также нужна, если боль возникла внезапно и быстро достигла пика, а также если приступ развивается не так, как обычно. Тем, у кого головная боль случается не реже четырех раз в месяц или сопровождается рвотой, стоит обратиться к врачу для плановой консультации."В последние годы была открыта роль особого белка, который выделяется из тройничного нерва во время боли. Он называется кальцитонин ген-родственный пептид, или CGRP. Против него создали специальные препараты — моноклональные антитела и гепанты. Это уже терапия, которая была специально создана для лечения мигрени",— заключила врач.

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2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, инсульт