https://uz.sputniknews.ru/20260726/kompanii-uzbekistana-i-knr-obsudili-novye-sovmestnye-proekty-59283682.html
Компании Узбекистана и КНР обсудили новые совместные проекты
Компании Узбекистана и КНР обсудили новые совместные проекты
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Узбекско-китайский бизнес-форум стал площадкой для установления прямых деловых контактов, формирования инвестиционных инициатив и проработки совместных проектов
2026-07-26T16:20+0500
2026-07-26T16:20+0500
2026-07-26T16:20+0500
инвестиции
инвестпроекты
бизнес-форум
узбекистан
китай
ташкент
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялся узбекско-китайский бизнес-форум с участием МИПТ РУз и делегации Автономного района Внутренняя Монголия КНР, сообщает пресс-служба ведомства.Он объединил представителей государственных и отраслевых организаций, а также 22 компаний, работающих в сферах металлургии, энергетики, логистики, биотехнологий, автомобилестроения, пищевой промышленности и других.В ходе форума отмечалось, что за последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Китаем вырос втрое и по итогам 2025 года приблизился к $18 млрд. Объем прямых китайских инвестиций увеличился в пять раз, достигнув $17 млрд. В стране действуют свыше 6 тыс. предприятий с участием китайского капитала.Форум стал площадкой для установления прямых деловых контактов, формирования инвестиционных инициатив и проработки совместных проектов, добавили в пресс-службе МИПТ.
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инвестиции, инвестпроекты, бизнес-форум, узбекистан, китай, ташкент, сотрудничество
инвестиции, инвестпроекты, бизнес-форум, узбекистан, китай, ташкент, сотрудничество
Компании Узбекистана и КНР обсудили новые совместные проекты
Узбекско-китайский бизнес-форум стал площадкой для установления прямых деловых контактов, формирования инвестиционных инициатив и проработки совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В Ташкенте состоялся узбекско-китайский бизнес-форум с участием МИПТ РУз и делегации Автономного района Внутренняя Монголия КНР, сообщает
пресс-служба ведомства.
Он объединил представителей государственных и отраслевых организаций, а также 22 компаний, работающих в сферах металлургии, энергетики, логистики, биотехнологий, автомобилестроения, пищевой промышленности и других.
В ходе форума отмечалось, что за последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Китаем вырос втрое и по итогам 2025 года приблизился к $18 млрд. Объем прямых китайских инвестиций увеличился в пять раз, достигнув $17 млрд. В стране действуют свыше 6 тыс. предприятий с участием китайского капитала.
“Участники рассмотрели перспективы реализации проектов в горнодобывающей промышленности, "зеленой" энергетике, сельском хозяйстве, медицине, современных технологиях, промышленной кооперации и экспортно ориентированном производстве”, — говорится в сообщении.
Форум стал площадкой для установления прямых деловых контактов, формирования инвестиционных инициатив и проработки совместных проектов, добавили в пресс-службе МИПТ.