Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260726/putin-navyki-rossiyskix-morpexov-i-plavsostava-vo-mnogom-opredelyayut-i-xod-svo-59282894.html
Путин: Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют и ход СВО
Путин: Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют и ход СВО
Sputnik Узбекистан
Российский лидер направил видеопоздравление с Днем ВМФ. День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля
2026-07-26T13:05+0500
2026-07-26T13:43+0500
владимир путин
президент
россия
поздравление
вмф россии
безопасность
сво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1c/57916862_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_b83469e4aec3f0e773d4349d6b94a1c8.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Навыки российских морпехов и плавсостава сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции, заявил Президент России Владимир Путин в своем видеообращении с Днем ВМФ.Он отметил, что Военно-морской флот и ученые обеспечили России статус великой морской державы.Он добавил, что служба военных моряков – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Это сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству.Он подчеркнул, что российские военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач:Глава РФ отметил рост профессионализма моряков, которые обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.В заключение Владимир Путин поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи страны.День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1c/57916862_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_90dec7237d93aafb1a4b2b8f43fa40ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин, президент, россия, поздравление, вмф россии, безопасность, сво
владимир путин, президент, россия, поздравление, вмф россии, безопасность, сво

Путин: Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют и ход СВО

13:05 26.07.2026 (обновлено: 13:43 26.07.2026)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2026
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Российский лидер направил видеопоздравление с Днем ВМФ. День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Навыки российских морпехов и плавсостава сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции, заявил Президент России Владимир Путин в своем видеообращении с Днем ВМФ.
Он отметил, что Военно-морской флот и ученые обеспечили России статус великой морской державы.

"Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы", — сказал Путин.

Он добавил, что служба военных моряков – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Это сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству.
“Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане”, — сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что российские военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач:
они постоянно развиваются;
набирает мощь морская составляющая ядерной триады России;
продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов;
совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей.
Глава РФ отметил рост профессионализма моряков, которые обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.

“Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звезд Героев России”, — говорится в видеообращении.

В заключение Владимир Путин поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи страны.
День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0