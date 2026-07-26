Путин: Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют и ход СВО
13:05 26.07.2026 (обновлено: 13:43 26.07.2026)
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Российский лидер направил видеопоздравление с Днем ВМФ. День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Навыки российских морпехов и плавсостава сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции, заявил Президент России Владимир Путин в своем видеообращении с Днем ВМФ.
Он отметил, что Военно-морской флот и ученые обеспечили России статус великой морской державы.
"Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы", — сказал Путин.
Он добавил, что служба военных моряков – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Это сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству.
“Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане”, — сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что российские военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач:
они постоянно развиваются;
набирает мощь морская составляющая ядерной триады России;
продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов;
совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей.
Глава РФ отметил рост профессионализма моряков, которые обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
“Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звезд Героев России”, — говорится в видеообращении.
В заключение Владимир Путин поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи страны.
День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля.