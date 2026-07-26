https://uz.sputniknews.ru/20260726/putin-navyki-rossiyskix-morpexov-i-plavsostava-vo-mnogom-opredelyayut-i-xod-svo-59282894.html

Путин: Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют и ход СВО

Путин: Навыки российских морпехов и плавсостава во многом определяют и ход СВО

Sputnik Узбекистан

Российский лидер направил видеопоздравление с Днем ВМФ. День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля

2026-07-26T13:05+0500

2026-07-26T13:05+0500

2026-07-26T13:43+0500

владимир путин

президент

россия

поздравление

вмф россии

безопасность

сво

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Навыки российских морпехов и плавсостава сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции, заявил Президент России Владимир Путин в своем видеообращении с Днем ВМФ.Он отметил, что Военно-морской флот и ученые обеспечили России статус великой морской державы.Он добавил, что служба военных моряков – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Это сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству.Он подчеркнул, что российские военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач:Глава РФ отметил рост профессионализма моряков, которые обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.В заключение Владимир Путин поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи страны.День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля.

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владимир путин, президент, россия, поздравление, вмф россии, безопасность, сво