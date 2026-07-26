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Российская армия поразила объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск
Российская армия поразила объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск
Sputnik Узбекистан
Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов
2026-07-26T14:35+0500
2026-07-26T14:35+0500
2026-07-26T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Российские бойцы поразили объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск, сообщает Минобороны РФ.Для группового удара использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов.Кроме того, этой ночью российская армия поразила предприятия ВПК в Киеве, занимавшиеся производством беспилотников.“Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в городе Киеве и объектам инфраструктуры порта "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ”, — говорится в сообщении.
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россия, украина, всу, безопасность, одесса, черное море, в мире
россия, украина, всу, безопасность, одесса, черное море, в мире
Российская армия поразила объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск
Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Российские бойцы поразили объекты для хранения военных грузов в порту Черноморск, сообщает
Минобороны РФ.
Для группового удара использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов.
Кроме того, этой ночью российская армия поразила предприятия ВПК в Киеве, занимавшиеся производством беспилотников.
“Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в городе Киеве и объектам инфраструктуры порта "Черноморск" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ”, — говорится в сообщении.