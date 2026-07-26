https://uz.sputniknews.ru/20260726/sovet-postpredov-stran-sng-soberetsya-na-ocherednoe-zasedanie-v-minske-59278626.html

Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата

Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата

Sputnik Узбекистан

Участники подведут итоги выполнения Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие

2026-07-26T09:16+0500

2026-07-26T09:16+0500

2026-07-26T09:16+0500

снг

заседание

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 28 июля в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.На встрече постпреды:В повестке дня также обсуждение:

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