Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Участники подведут итоги выполнения Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 28 июля в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
“28 июля 2026 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
На встрече постпреды:
обсудят деятельность Совета по туризму стран СНГ в 2022 – 2025 годах;
рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые запланированы на 7 и 9 октября в Туркменистане;
Подведут итоги выполнения Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие.
В повестке дня также обсуждение:
выполнения Дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ;
работы по реализации стратегической инициативы Республики Беларусь "СНГ – общее пространство здоровья и устойчивого развития" на 2026 – 2035 годы;
взаимодействия стран Содружества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.