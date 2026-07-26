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Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата
Sputnik Узбекистан
Участники подведут итоги выполнения Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие
2026-07-26T09:16+0500
2026-07-26T09:16+0500
снг
заседание
беларусь
минск
политика
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 28 июля в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.На встрече постпреды:В повестке дня также обсуждение:
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снг, заседание, беларусь, минск, политика
снг, заседание, беларусь, минск, политика

Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата

09:16 26.07.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ.
Президент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Участники подведут итоги выполнения Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 28 июля в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.

“28 июля 2026 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.

На встрече постпреды:
обсудят деятельность Совета по туризму стран СНГ в 2022 – 2025 годах;
рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые запланированы на 7 и 9 октября в Туркменистане;
Подведут итоги выполнения Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году и Плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие.
В повестке дня также обсуждение:
выполнения Дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ;
работы по реализации стратегической инициативы Республики Беларусь "СНГ – общее пространство здоровья и устойчивого развития" на 2026 – 2035 годы;
взаимодействия стран Содружества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.
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