https://uz.sputniknews.ru/20260726/temnaya-sekta-zlyx-yastrebov-kto-v-ssha-realno-xochet-napast-na-rossiyu-59281452.html

Темная секта злых ястребов: кто в США реально хочет напасть на Россию

Темная секта злых ястребов: кто в США реально хочет напасть на Россию

Sputnik Узбекистан

"Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они пытаются развязать войну между Россией... 26.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-26T17:02+0500

2026-07-26T17:02+0500

2026-07-26T17:02+0500

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"Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они пытаются развязать войну между Россией и Америкой".Этими словами самый известный у нас американский журналист Такер Карлсон пытается объяснить, что массового запроса или хотя бы общественного движения сторонников войны с Россией на его родине нет. Но в элите они все-таки есть. А зачем им это, он сам понять не может.Карлсон — религиозный человек, и его антивоенная позиция во многом продиктована этим. Но по этой же причине он верит, что в политике существует зло ради зла — истинные демоны, чья задача привести человечество к апокалипсису. Практика показывает, что все сложнее, пишет колумнист РИА Новости."Крошечная группка" прежде была могучей кучкой: войну с Россией как миссию и необходимость отстаивали многие в американской власти. Годы их наибольшей активности — с конца Второй мировой до начала эпохи Никсона. До 1941-го те, кто позже станет русофобами, выступали за неучастие Америки в европейских войнах. А информации об их деятельности за последние пятьдесят лет мало, так как рассекречивания секретных документов в США нужно ждать полвека.Из таких особых бумаг мир знает о совещании в ЦРУ, где с участием президента Кеннеди обсуждали такой план: угоняем советский бомбардировщик, атакуем с него базу союзников в Европе, обвиняем русских, начинаем войну, выигрываем войну — профит. Кеннеди отказался, а впоследствии подобные совещания свелись к минимуму из-за концепции взаимного уничтожения: когда Москва получила надежные средства доставки ядерного оружия, война с ней более не рассматривалась как рабочий сценарий, и сверхдержавы перешли к "разрядке".Однако, если бы Кеннеди больше слушал не свое сердце или своего брата, а начальника военной авиации Кертиса Лемея, история человечества тогда бы и закончилась. Ракетная атака на СССР и в дни Карибского кризиса, и до него была навязчивой идеей Лемея, его профессиональной травмой. Он отвечал за бомбардировки Японии и является автором идиомы "вбомбить в каменный век". Правда, сказано это про Вьетнам, но к Советскому Союзу глава ВВС США относился так же и исповедовал тот подход, что войну нужно начинать, пока ее можно выиграть.Среди таких припадочных русофобов в американской элите было немало профессиональных вояк — от генерала Паттона, предлагавшего развернуть полки на Москву уже весной 1945-го, до Джона Маккейна. Однако далеко не все из них были военными, даже не большинство: люди попадались разные. Но в усредненном портрете это белый, республиканец и — в духе времени — расист.В том, что касается мотивов, русофобов тех лет можно разделить на две части: одни делали акцент на военно-политическом, другие — на духовном, но обе — на коммунизме. То есть, строго говоря, они были скорее антисоветчиками, чем русофобами, но со временем слова "русский" и "коммунист" стали в США взаимозаменяемыми синонимами.Первые воспринимали Советский Союз как перманентную угрозу, которая может подчинить Америку, захватить или развалить изнутри через свою агентуру. Точнее, не может, а обязательно это сделает из-за природной злобности коммунистов и их стремления к мировой революции.У вторых на первый план выходила атеистическая природа СССР. Именно это имел в виду Рональд Рейган, говоря об "империи зла", причем сказано это было на съезде евангелистов. Консервативные протестантские пасторы учили, что Советский Союз по той причине и отрицает Бога, что это царство дьявола, победа над которым — задача истинных христиан. То есть к политической повестке примешивалось религиозное исступление и искренняя вера в то, что США в войне с Советами проиграть просто не могут, этого не позволит Господь.Обе эти концепции превентивной войны сейчас неактуальны или актуальны не для России, которая больше не является ни коммунистической, ни атеистической страной. Из-за ядерного сдерживания, распада СССР и короткого периода лицемерной "дружбы" с Москвой поголовье русофобов-ухарей в Америке повывелось. И Такер Карлсон, который прекрасно знает историю своей страны, искренне недоумевает — откуда теперь повылазили и чем руководствуются те, кто желает войны с Россией с сопутствующим ядерным апокалипсисом?Чтобы дать ответ, необходимо знать не только США, но и Украину. Нужно иметь возможность сопоставить заявления наиболее агрессивных американских ястребов с кашей в украинских головах, а Такер Карлсон вряд ли знает о тех краях много больше того, что ему рассказал Владимир Путин в ходе получасовой лекции по истории Руси.Прежде всего войны между США и РФ хотят украинцы. Это их голубая мечта, осознанная цель и, если с их шестка смотреть, рациональная геополитика. Долговременный военный конфликт с Россией им выиграть невозможно из-за разницы потенциалов, а вот в рамках войны России с НАТО, пускай даже ядерной, шансы есть. На Евросоюз в этом плане надежды мало — не та мощь и слишком неповоротливая конструкция, поэтому подначивали американцев.Даже Джо Байден в период, когда путал сестру с женой и здоровался с пустотой, осознал, что Владимир Зеленский пытается втянуть США в войну. По крайней мере, об этом свидетельствовали люди из окружения экс-президента. А Байден хотел победы над Россией чужими руками. Тоже глупость и злодейство, но другого рода, нежели развязывание третьей мировой. Этим в США занимаются другие — та самая "крохотная группа мотивированных". Причем мотивирована она не злом в чистом виде и не темной стороной силы, а той банальщиной, которую часто не замечают, говоря о зле ради зла: деньгами.Активные друзья Украины, изнутри толкающие США к масштабному участию в конфликте, это чаще всего лоббисты энергетических и оружейных корпораций. Они уже получили сверхприбыли от войны, а по мере ее разрастания получат еще больше. Золота, как говорил Раджа из мультфильма "Золотая антилопа", не бывает слишком много.Однако меркантильный цинизм не предполагает третьей мировой, так как ядерная зима обесценивает традиционные средства накопления. А вот клиентела военно-промышленных групп в сенате и впрямь поверила в то, во что верил Лемей: войну с русскими США выиграют малой кровью. Эти маньяки не призывают напасть на РФ прямо, чтоб не пугать обывателя, но к такой логике его ведут, а доводы, которые используют, хорошо узнаваемы. Это украинские доводы. То, чем наши соседи себя кормили больше 30 лет. Даже шутки зачастую такие же.Трудно убедить корпорацию с акционерами, советами директоров и фиксацией на прибыль вложиться в такой рискованный проект, как война ядерных сверхдержав. А вот отдельно взятых сенаторов — можно. Они зачастую дурнее самих украинцев, любят получать из нескольких касс и истово верят в пропагандистские установки типа "межконтинентальные ракеты России заржавели и не взлетят", "экономика РФ рухнет за три дня" и "все русские — это финно-угорские алкоголики, воюющие по советским атласам".В том, что некоторые американские сенаторы говорят словами киевских кобзарей, нет ничего удивительного. Украинцы знали, с кем разделить грант от Байдена, чтобы приблизить третью мировую: "крошечная группа" не прячется в секретных материалах. Типичный пример — недавно померший Линдси Грэм*, про которого все знали, что он русофоб и ястреб. Но он был таким не из религиозных соображений и не из страха перед коммунистами, а потому, что обслуживал военно-промышленный комплекс штата Южная Каролина. Никакого зла ради зла, обычный наем.И украинские элиты тоже вполне обычные люди с понятным мотивом "умри ты сегодня, а я завтра". А если все-таки черти, тем лучше.Мы же русские. С нами Бог.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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колумнисты, россия, сша, джо байден, такер карлсон, цру, нато