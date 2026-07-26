Узбекистанцы взяли 2 золота на "Paris Kurash Open" на призы Президента РУз
© Национальный олимпийский комитет РУзКурашисты Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире на приз Президента в Париже
© Национальный олимпийский комитет РУз
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Турнир в столице Франции объединил более 100 спортсменов из 28 стран. В копилке сборной республики также две бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистанцы взяли 2 золотых и столько же бронзовых медалей на "Paris Kurash Open" на призы Президента Республики Узбекистан, сообщает НОК.
Международный турнир в столице Франции объединил более 100 спортсменов из 28 стран.
“В Париже состоялся международный турнир по курашу на призы Президента Республики Узбекистан. По итогам бескомпромиссных поединков, прошедших в четырех весовых категориях, представители сборной Узбекистана завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
Победили:
Золотые медали
-90 кг: Самандар Садинов
+90 кг: Шерали Джураев
Бронзовые медали
-90 кг: Жонибек Козоков
+90 кг: Бекмурод Олтибоев
© Национальный олимпийский комитет РУзКурашисты Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире на приз Президента в Париже
Курашисты Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире на приз Президента в Париже
© Национальный олимпийский комитет РУз