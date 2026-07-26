https://uz.sputniknews.ru/20260726/uzbekistantsy-vzyali-2-zolota-na-paris-kurash-open-na-prizy-prezidenta-ruz-59283424.html

Узбекистанцы взяли 2 золота на "Paris Kurash Open" на призы Президента РУз

Узбекистанцы взяли 2 золота на "Paris Kurash Open" на призы Президента РУз

Sputnik Узбекистан

Турнир в столице Франции объединил более 100 спортсменов из 28 стран. В копилке сборной республики также две бронзовые медали

2026-07-26T15:17+0500

2026-07-26T15:17+0500

2026-07-26T15:17+0500

кураш

турнир

франция

париж

узбекистанцы

золотая медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистанцы взяли 2 золотых и столько же бронзовых медалей на "Paris Kurash Open" на призы Президента Республики Узбекистан, сообщает НОК.Международный турнир в столице Франции объединил более 100 спортсменов из 28 стран.Победили:Золотые медалиБронзовые медали

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кураш, турнир, франция, париж, узбекистанцы, золотая медаль, бронза