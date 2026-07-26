https://uz.sputniknews.ru/20260726/v-novom-andijane-postroyat-sovremennyy-park-akvapark-i-krupnyy-jiloy-kompleks-59281067.html
В Новом Андижане построят современный парк, аквапарк и крупный жилой комплекс
В Новом Андижане построят современный парк, аквапарк и крупный жилой комплекс
Sputnik Узбекистан
Общая стоимость проекта, который реализуют сотрудничестве с южнокорейской компанией, составляет $300 млн
2026-07-26T10:23+0500
2026-07-26T10:23+0500
2026-07-26T10:23+0500
инвестпроекты
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строительство
аквапарк
парк
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Новом Андижане построят современный парк, аквапарк и крупный жилой комплекс, сообщает ИА "Дунё".Общая стоимость проекта, который реализуют в сотрудничестве с южнокорейской компанией, составляет $300 млн.На первом этапе с инвестициями в размере $45 млн в Новом Андижане построят современный парк для жителей и туристов и отвечающий международным требованиям аквапарк с водными аттракционами и зонами отдыха для посетителей разных возрастов.Ввод объектов в эксплуатацию запланирован к 21 марта 2028 года – празднику Навруз. Их запуск призван повысить туристический потенциал Андижанской области, увеличить поток внутренних и иностранных туристов, а также создать новые места отдыха для населения и развить сферу услуг.На втором этапе планируют возвести крупный современный жилой комплекс общей площадью 750 тыс. квадратных метров с особым вниманием к принципам современного градостроительства, удобству, безопасности и качественной жилой среде, а также разместить необходимую инфраструктуру для повседневных нужд жителей.Этот этап призван превратить Новый Андижан в современное, комфортное и привлекательное городское пространство, повысить инвестиционную привлекательность региона, способствовать развитию строительной сферы и сферы услуг, а также созданию новых рабочих мест.
андижанская область
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инвестпроекты, инвестиции, андижанская область, сотрудничество, компания, южная корея, строительство, аквапарк, парк
инвестпроекты, инвестиции, андижанская область, сотрудничество, компания, южная корея, строительство, аквапарк, парк
В Новом Андижане построят современный парк, аквапарк и крупный жилой комплекс
Общая стоимость проекта, который реализуют сотрудничестве с южнокорейской компанией, составляет $300 млн.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik
. В Новом Андижане построят современный парк, аквапарк и крупный жилой комплекс, сообщает
ИА "Дунё".
Общая стоимость проекта, который реализуют в сотрудничестве с южнокорейской компанией, составляет $300 млн.
“В Посольстве Узбекистана руководитель ООО "Sanderson City" Бобирбек Сохибов и руководитель южнокорейской компании "U&K Global" Лим Санг Хва подписали инвестиционное соглашение о строительстве современного парка, аквапарка и крупного жилого комплекса на территории Нового Андижана”, — говорится в сообщении.
На первом этапе с инвестициями в размере $45 млн в Новом Андижане построят современный парк для жителей и туристов и отвечающий международным требованиям аквапарк с водными аттракционами и зонами отдыха для посетителей разных возрастов.
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован к 21 марта 2028 года – празднику Навруз. Их запуск призван повысить туристический потенциал Андижанской области, увеличить поток внутренних и иностранных туристов, а также создать новые места отдыха для населения и развить сферу услуг.
На втором этапе планируют возвести крупный современный жилой комплекс общей площадью 750 тыс. квадратных метров с особым вниманием к принципам современного градостроительства, удобству, безопасности и качественной жилой среде, а также разместить необходимую инфраструктуру для повседневных нужд жителей.
Этот этап призван превратить Новый Андижан в современное, комфортное и привлекательное городское пространство, повысить инвестиционную привлекательность региона, способствовать развитию строительной сферы и сферы услуг, а также созданию новых рабочих мест.