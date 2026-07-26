https://uz.sputniknews.ru/20260726/v-primorskom-krae-mogut-otkryt-torgovyy-dom-uzbekistana-59282718.html
В Приморском крае могут открыть Торговый дом Узбекистана
В Приморском крае могут открыть Торговый дом Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Российская сторона отметила готовность Приморского края содействовать расширению присутствия на региональном рынке качественной и конкурентоспособной узбекской продукции, несмотря на наличие собственной сельскохозяйственной базы
2026-07-26T13:57+0500
2026-07-26T13:57+0500
2026-07-26T13:57+0500
узбекистан
приморье
сотрудничество
торговля
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Приморском крае РФ могут открыть Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Генеральный консул Узбекистана Хажиакбар Вахабов и министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества.Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, в том числе увеличению экспорта на рынок Приморского края произведенной в Узбекистане продукции.Министр отметил готовность Приморского края содействовать расширению присутствия на региональном рынке качественной и конкурентоспособной узбекской продукции, несмотря на наличие собственной сельскохозяйственной базы.В частности, речь шла о поставках свежих и сушеных фруктов, бахчевых культур, текстильной продукции и электротехнических изделий. Кроме того, Сидоренко обещал содействовать в создании распределительных центров для товаров, поставляемых по заказу узбекской стороны.
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узбекистан, приморье, сотрудничество, торговля, экономика
узбекистан, приморье, сотрудничество, торговля, экономика
В Приморском крае могут открыть Торговый дом Узбекистана
Российская сторона отметила готовность Приморского края содействовать расширению присутствия на региональном рынке качественной и конкурентоспособной узбекской продукции, несмотря на наличие собственной сельскохозяйственной базы.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik
. В Приморском крае РФ могут открыть Торговый дом Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Генеральный консул Узбекистана Хажиакбар Вахабов и министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества.
Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, в том числе увеличению экспорта на рынок Приморского края произведенной в Узбекистане продукции.
“Были обсуждены перспективы открытия Торгового дома Узбекистана, создания шоурума и организации ярмарок национальной продукции, проведения взаимных бизнес-миссий с участием представителей деловых кругов, а также организации бизнес-форума во Владивостоке”, — говорится в сообщении.
Министр отметил готовность Приморского края содействовать расширению присутствия на региональном рынке качественной и конкурентоспособной узбекской продукции, несмотря на наличие собственной сельскохозяйственной базы.
В частности, речь шла о поставках свежих и сушеных фруктов, бахчевых культур, текстильной продукции и электротехнических изделий. Кроме того, Сидоренко обещал содействовать в создании распределительных центров для товаров, поставляемых по заказу узбекской стороны.