https://uz.sputniknews.ru/20260726/v-primorskom-krae-mogut-otkryt-torgovyy-dom-uzbekistana-59282718.html

В Приморском крае могут открыть Торговый дом Узбекистана

В Приморском крае могут открыть Торговый дом Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Российская сторона отметила готовность Приморского края содействовать расширению присутствия на региональном рынке качественной и конкурентоспособной узбекской продукции, несмотря на наличие собственной сельскохозяйственной базы

2026-07-26T13:57+0500

2026-07-26T13:57+0500

2026-07-26T13:57+0500

узбекистан

приморье

сотрудничество

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Приморском крае РФ могут открыть Торговый дом Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Генеральный консул Узбекистана Хажиакбар Вахабов и министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества.Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, в том числе увеличению экспорта на рынок Приморского края произведенной в Узбекистане продукции.Министр отметил готовность Приморского края содействовать расширению присутствия на региональном рынке качественной и конкурентоспособной узбекской продукции, несмотря на наличие собственной сельскохозяйственной базы.В частности, речь шла о поставках свежих и сушеных фруктов, бахчевых культур, текстильной продукции и электротехнических изделий. Кроме того, Сидоренко обещал содействовать в создании распределительных центров для товаров, поставляемых по заказу узбекской стороны.

узбекистан

приморье

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узбекистан, приморье, сотрудничество, торговля, экономика