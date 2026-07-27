https://uz.sputniknews.ru/20260727/delegatsiya-uzbekistana-uchastvovala-v-forume-molodejnyx-obschestvennyx-organizatsiy-stran-sng-59301365.html

Делегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ

Делегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Главной темой встречи в армянском городе Капан стала "Роль и возможности молодых граждан в укреплении сотрудничества стран Содружества"

2026-07-27T13:01+0500

2026-07-27T13:01+0500

2026-07-27T13:01+0500

узбекистан

делегация

форум

молодежь

организация

снг

армения

общество

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в трехдневном Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Главной темой встречи в армянском городе Капан стала "Роль и возможности молодых граждан в укреплении сотрудничества стран СНГ".Также состоялась торжественная церемония, посвященная реализации в 2026 году в городе Капан Международного проекта "Молодежная столица СНГ".Гости форума посетили экспо-ярмарку, для них подготовили концертную программу и экскурсии по культурно-историческим достопримечательностям Капана.Наиболее активных участников международного молодежного сотрудничества отметили Грамотой Совета по делам молодежи.

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узбекистан, делегация, форум, молодежь, организация, снг, армения, общество