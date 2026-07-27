Делегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГДелегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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Главной темой встречи в армянском городе Капан стала "Роль и возможности молодых граждан в укреплении сотрудничества стран Содружества".
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в трехдневном Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГДелегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ
Делегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
Главной темой встречи в армянском городе Капан стала "Роль и возможности молодых граждан в укреплении сотрудничества стран СНГ".
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГДелегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ
Делегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
“В Форуме, который проводился уже в 11 раз и стал флагманским проектом международного молодежного сотрудничества, приняли участие делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Также состоялась торжественная церемония, посвященная реализации в 2026 году в городе Капан Международного проекта "Молодежная столица СНГ".
Гости форума посетили экспо-ярмарку, для них подготовили концертную программу и экскурсии по культурно-историческим достопримечательностям Капана.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГДелегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ
Делегация Узбекистана участвовала в Форуме молодежных общественных организаций стран СНГ
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
Наиболее активных участников международного молодежного сотрудничества отметили Грамотой Совета по делам молодежи.