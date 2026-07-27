Иордания и Узбекистан — в объективе иорданского фотографа Абдулрахмана Савалхи

В Большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана проходит персональная фотовыставка Абдулрахмана Валида Савалхи "Из Иордании в Узбекистан с любовью". Автор экспозиции — член Союза художников Узбекистана, иорданский профессиональный фотограф и визуальный художник. Он живет в Узбекистане с 2019 года и более 30 лет занимается художественной фотографией и документированием культурного наследия.Экспозиция знакомит зрителей с известными и малоизученными достопримечательностями Иордании. На снимках представлены древний город Ас-Сальт, исторический Умм-Кайс, портовая Акаба, побережье Мертвого моря и другие природные и архитектурные памятники страны. Одновременно фотограф показывает культурное наследие, исторические города, архитектуру и повседневную жизнь Узбекистана. Особое место в проекте занимает тема исторической и духовной близости двух народов.Абдулрахман Валид Савалха окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне по специальности "Фотография и визуальные искусства".Он участвовал более чем в 35 международных выставках в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Персональные выставки фотографа проходили в Сирии, Иордании и Узбекистане.Как сертифицированный тренер и лектор Савалха провел более 300 мастер-классов, семинаров и лекций в разных странах, а также на цифровых образовательных платформах. Он входит в состав жюри международных фотоконкурсов, руководит Art One Studio и Art Academy.В 2004 году его имя внесли в реестр ЮНЕСКО за вклад в фотодокументирование исчезающего наследия человечества. В 2021 году Арабо-американская академия присвоила ему звание "Личность года" и включила в число 100 влиятельных представителей мира фотографии.В его портфолио — около 50 международных наград, дипломов и сертификатов. Савалха состоит в FIAP, Союзе художников Узбекистана, Обществе фотографов Иордании и Союзе арабских фотографов.По словам Абдулрахмана Савалхи, выставка призвана не только познакомить зрителей с достопримечательностями двух стран, но и укрепить культурный диалог между народами.Проект "Из Иордании в Узбекистан с любовью" показывает фотографию как универсальный язык, способный сохранять историческую память, раскрывать многообразие культур и находить общие черты между странами, расположенными на большом расстоянии друг от друга.
Экспозиция посвящена культуре, архитектуре, природе и повседневной жизни Иордании и Узбекистана.
В Большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана проходит персональная фотовыставка Абдулрахмана Валида Савалхи "Из Иордании в Узбекистан с любовью".
Автор экспозиции — член Союза художников Узбекистана, иорданский профессиональный фотограф и визуальный художник. Он живет в Узбекистане с 2019 года и более 30 лет занимается художественной фотографией и документированием культурного наследия.
"Эта выставка открывает новую главу в отношениях между Узбекистаном и Иорданией, которые сейчас активно развиваются. Я выбрал эту тему, чтобы продемонстрировать сферы, представляющие взаимный интерес для обеих стран", — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан Абдулрахман Савалха.
Экспозиция знакомит зрителей с известными и малоизученными достопримечательностями Иордании. На снимках представлены древний город Ас-Сальт, исторический Умм-Кайс, портовая Акаба, побережье Мертвого моря и другие природные и архитектурные памятники страны.
Одновременно фотограф показывает культурное наследие, исторические города, архитектуру и повседневную жизнь Узбекистана. Особое место в проекте занимает тема исторической и духовной близости двух народов.
"Я стремился показать культурное наследие, историю, архитектуру и повседневную жизнь Узбекистана, а также исторические связи между нашими странами. У нас много общего в архитектуре и истории, и именно это сходство я пытаюсь отразить в своих работах", — отметил автор.
Абдулрахман Валид Савалха окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне по специальности "Фотография и визуальные искусства".
Он участвовал более чем в 35 международных выставках в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Персональные выставки фотографа проходили в Сирии, Иордании и Узбекистане.
Как сертифицированный тренер и лектор Савалха провел более 300 мастер-классов, семинаров и лекций в разных странах, а также на цифровых образовательных платформах. Он входит в состав жюри международных фотоконкурсов, руководит Art One Studio и Art Academy.
В 2004 году его имя внесли в реестр ЮНЕСКО за вклад в фотодокументирование исчезающего наследия человечества. В 2021 году Арабо-американская академия присвоила ему звание "Личность года" и включила в число 100 влиятельных представителей мира фотографии.
В его портфолио — около 50 международных наград, дипломов и сертификатов. Савалха состоит в FIAP, Союзе художников Узбекистана, Обществе фотографов Иордании и Союзе арабских фотографов.
По словам Абдулрахмана Савалхи, выставка призвана не только познакомить зрителей с достопримечательностями двух стран, но и укрепить культурный диалог между народами.
"Надеюсь, после завершения экспозиции в Узбекистане выставка отправится в Иорданию", — сказал фотограф.
Проект "Из Иордании в Узбекистан с любовью" показывает фотографию как универсальный язык, способный сохранять историческую память, раскрывать многообразие культур и находить общие черты между странами, расположенными на большом расстоянии друг от друга.