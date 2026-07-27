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https://uz.sputniknews.ru/20260727/iordaniya-i-uzbekistan--v-obektive-iordanskogo-fotografa-abdulraxmana-savalxi-59290644.html
Иордания и Узбекистан — в объективе иорданского фотографа Абдулрахмана Савалхи
Иордания и Узбекистан — в объективе иорданского фотографа Абдулрахмана Савалхи
Sputnik Узбекистан
Экпозиция посвящена культуре, архитектуре, природе и повседневной жизни Иордании и Узбекистана
2026-07-27T18:00+0500
2026-07-27T18:00+0500
выставка
фото
фотолента
иордания
узбекистан
ташкент
фотограф
фотовыставка
культура
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В Большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана проходит персональная фотовыставка Абдулрахмана Валида Савалхи "Из Иордании в Узбекистан с любовью". Автор экспозиции — член Союза художников Узбекистана, иорданский профессиональный фотограф и визуальный художник. Он живет в Узбекистане с 2019 года и более 30 лет занимается художественной фотографией и документированием культурного наследия.Экспозиция знакомит зрителей с известными и малоизученными достопримечательностями Иордании. На снимках представлены древний город Ас-Сальт, исторический Умм-Кайс, портовая Акаба, побережье Мертвого моря и другие природные и архитектурные памятники страны. Одновременно фотограф показывает культурное наследие, исторические города, архитектуру и повседневную жизнь Узбекистана. Особое место в проекте занимает тема исторической и духовной близости двух народов.Абдулрахман Валид Савалха окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне по специальности "Фотография и визуальные искусства".Он участвовал более чем в 35 международных выставках в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Персональные выставки фотографа проходили в Сирии, Иордании и Узбекистане.Как сертифицированный тренер и лектор Савалха провел более 300 мастер-классов, семинаров и лекций в разных странах, а также на цифровых образовательных платформах. Он входит в состав жюри международных фотоконкурсов, руководит Art One Studio и Art Academy.В 2004 году его имя внесли в реестр ЮНЕСКО за вклад в фотодокументирование исчезающего наследия человечества. В 2021 году Арабо-американская академия присвоила ему звание "Личность года" и включила в число 100 влиятельных представителей мира фотографии.В его портфолио — около 50 международных наград, дипломов и сертификатов. Савалха состоит в FIAP, Союзе художников Узбекистана, Обществе фотографов Иордании и Союзе арабских фотографов.По словам Абдулрахмана Савалхи, выставка призвана не только познакомить зрителей с достопримечательностями двух стран, но и укрепить культурный диалог между народами.Проект "Из Иордании в Узбекистан с любовью" показывает фотографию как универсальный язык, способный сохранять историческую память, раскрывать многообразие культур и находить общие черты между странами, расположенными на большом расстоянии друг от друга.
иордания
узбекистан
ташкент
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выставка, фото, фотолента, иордания, узбекистан, ташкент, фотограф, фотовыставка, фото, культура, искусство
выставка, фото, фотолента, иордания, узбекистан, ташкент, фотограф, фотовыставка, фото, культура, искусство

Иордания и Узбекистан — в объективе иорданского фотографа Абдулрахмана Савалхи

18:00 27.07.2026
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Экспозиция посвящена культуре, архитектуре, природе и повседневной жизни Иордании и Узбекистана.
В Большом выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана проходит персональная фотовыставка Абдулрахмана Валида Савалхи "Из Иордании в Узбекистан с любовью".
Автор экспозиции — член Союза художников Узбекистана, иорданский профессиональный фотограф и визуальный художник. Он живет в Узбекистане с 2019 года и более 30 лет занимается художественной фотографией и документированием культурного наследия.

"Эта выставка открывает новую главу в отношениях между Узбекистаном и Иорданией, которые сейчас активно развиваются. Я выбрал эту тему, чтобы продемонстрировать сферы, представляющие взаимный интерес для обеих стран", — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан Абдулрахман Савалха.

Экспозиция знакомит зрителей с известными и малоизученными достопримечательностями Иордании. На снимках представлены древний город Ас-Сальт, исторический Умм-Кайс, портовая Акаба, побережье Мертвого моря и другие природные и архитектурные памятники страны.
Одновременно фотограф показывает культурное наследие, исторические города, архитектуру и повседневную жизнь Узбекистана. Особое место в проекте занимает тема исторической и духовной близости двух народов.

"Я стремился показать культурное наследие, историю, архитектуру и повседневную жизнь Узбекистана, а также исторические связи между нашими странами. У нас много общего в архитектуре и истории, и именно это сходство я пытаюсь отразить в своих работах", — отметил автор.

Абдулрахман Валид Савалха окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне по специальности "Фотография и визуальные искусства".
Он участвовал более чем в 35 международных выставках в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Персональные выставки фотографа проходили в Сирии, Иордании и Узбекистане.
Как сертифицированный тренер и лектор Савалха провел более 300 мастер-классов, семинаров и лекций в разных странах, а также на цифровых образовательных платформах. Он входит в состав жюри международных фотоконкурсов, руководит Art One Studio и Art Academy.
В 2004 году его имя внесли в реестр ЮНЕСКО за вклад в фотодокументирование исчезающего наследия человечества. В 2021 году Арабо-американская академия присвоила ему звание "Личность года" и включила в число 100 влиятельных представителей мира фотографии.
В его портфолио — около 50 международных наград, дипломов и сертификатов. Савалха состоит в FIAP, Союзе художников Узбекистана, Обществе фотографов Иордании и Союзе арабских фотографов.
По словам Абдулрахмана Савалхи, выставка призвана не только познакомить зрителей с достопримечательностями двух стран, но и укрепить культурный диалог между народами.

"Надеюсь, после завершения экспозиции в Узбекистане выставка отправится в Иорданию", — сказал фотограф.

Проект "Из Иордании в Узбекистан с любовью" показывает фотографию как универсальный язык, способный сохранять историческую память, раскрывать многообразие культур и находить общие черты между странами, расположенными на большом расстоянии друг от друга.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik

Абдулрахман Савалха и Рустам Шарипов на открытии выставки

Абдулрахман Савалха и Рустам Шарипов на открытии выставки - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik

Абдулрахман Савалха и Рустам Шарипов на открытии выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik

Посетители фотовыставки Иордания и Узбекистан

Посетители фотовыставки Иордания и Узбекистан - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik

Посетители фотовыставки Иордания и Узбекистан

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik

Фотографы фотовыставки Иордания и Узбекистан

Фотографы фотовыставки Иордания и Узбекистан - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik

Фотографы фотовыставки Иордания и Узбекистан

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Директор международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Фаррух Усмонов и Абдулрахман Савалха

Директор международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Фаррух Усмонов и Абдулрахман Савалха - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Директор международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Фаррух Усмонов и Абдулрахман Савалха

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik

Посетитель фотовыставки Иордания и Узбекистан

Посетитель фотовыставки Иордания и Узбекистан - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik

Посетитель фотовыставки Иордания и Узбекистан

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотограф Абдулрахман Савалха

Фотограф Абдулрахман Савалха - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фотограф Абдулрахман Савалха

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik

Посетители фотовыставки Иордания и Узбекистан

Посетители фотовыставки Иордания и Узбекистан - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik

Посетители фотовыставки Иордания и Узбекистан

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

© Sputnik

Посетитель фотовыставки Иордания и Узбекистан

Посетитель фотовыставки Иордания и Узбекистан - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik

Посетитель фотовыставки Иордания и Узбекистан

© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Иордания и Узбекистан в объективе фотографа Абдулрахмана Савалхи

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