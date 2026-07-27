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Женская сборная Узбекистана U20 по футболу выиграла турнир CAFA
Женская сборная Узбекистана U20 по футболу выиграла турнир CAFA
Sputnik Узбекистан
Международный турнир CAFA U20 Women’s Championship 2026 в Таджикистане собрал сильнейшие молодежные женские сборные Центральной Азии
2026-07-27T09:16+0500
2026-07-27T09:16+0500
2026-07-27T09:47+0500
узбекистан
женщины
футбол
турнир
таджикистан
cafa
победа
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана U20 по футболу стала победителем турнира CAFA, сообщает НОК.Международный турнир CAFA U20 Women’s Championship 2026 в Таджикистане собрал сильнейшие молодежные женские сборные Центральной Азии.Таким образом, подопечные Виктории Сироты завершили турнир с 7 очками после трех матчей и завоевали титул победителей CAFA U20 Women’s Championship 2026, добавили в НОК. Ранее команда Узбекистана сыграла вничью со сборной Ирана U20 (1:1), а также одержала победу над сборной Кыргызстана U20 со счетом 1:0.
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узбекистан, женщины, футбол, турнир, таджикистан, cafa, победа
узбекистан, женщины, футбол, турнир, таджикистан, cafa, победа
Женская сборная Узбекистана U20 по футболу выиграла турнир CAFA
09:16 27.07.2026 (обновлено: 09:47 27.07.2026)
Международный турнир CAFA U20 Women’s Championship 2026 в Таджикистане собрал сильнейшие молодежные женские сборные Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik
. Женская сборная Узбекистана U20 по футболу стала победителем турнира CAFA, сообщает
НОК.
Международный турнир CAFA U20 Women’s Championship 2026 в Таджикистане собрал сильнейшие молодежные женские сборные Центральной Азии.
“В Республике Таджикистан завершился международный турнир CAFA U20 Women’s Championship 2026. В заключительном туре женская сборная Узбекистана U20 уверенно обыграла команду Таджикистана U20 со счетом 7:0”, — говорится в сообщении.
Таким образом, подопечные Виктории Сироты завершили турнир с 7 очками после трех матчей и завоевали титул победителей CAFA U20 Women’s Championship 2026, добавили в НОК.
Ранее команда Узбекистана сыграла вничью со сборной Ирана U20 (1:1), а также одержала победу над сборной Кыргызстана U20 со счетом 1:0.