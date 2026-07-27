https://uz.sputniknews.ru/20260727/kak-snizit-uroven-ploxogo-xolesterina-59286170.html
Как снизить уровень "плохого" холестерина — кардиолог
Как снизить уровень "плохого" холестерина — кардиолог
Sputnik Узбекистан
Холестерин — это разновидность жиров в организме. Он составляет до 22% всей жировой ткани головного мозга, помогает строить клетки, переваривать пищу и вырабатывать гормоны
2026-07-27T22:02+0500
2026-07-27T22:02+0500
2026-07-27T22:02+0500
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Снизить уровень "плохого" холестерина в организме помогут отказ от жирного и копченого, а также не менее 150 минут физической нагрузки в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога-липидолога Екатерину Паукову.Термины "хороший" и "плохой" холестерин на самом деле не совсем точны. Речь идет не о самом холестерине, а о белках-переносчиках, которые работают как "контейнеры", перемещая жиры между кровью и печенью.Холестерин — жироподобное вещество, необходимое для работы клеток и синтеза витамина D и половых гормонов. Он переносится в крови двумя видами белков: липопротеинами низкой плотности, сокращенно ЛПНП, — это "плохой" холестерин; и липопротеинами высокой плотности, сокращенно ЛПВП, — это "хороший". Когда холестерина, который переносят ЛПНП, становится в крови слишком много, он откладывается в стенках сосудов и повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.В совокупности эти меры значительно снижают риск развития атеросклероза и его последствий, но для точной оценки рисков и подбора или пересмотра лечения необходимо обратиться к специалисту, добавила она.По словам кардиолога, высокий уровень "плохого" холестерина редко возникает на пустом месте. Чаще всего к этому приводит сочетание нескольких факторов: малоподвижный образ жизни, рацион с избытком жиров, курение и алкоголь, прием некоторых лекарств, а также различные заболевания. Среди них гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что замедляет обмен веществ и работу организма, а также заболевания почек, сахарный диабет.Также достаточно часто причиной может стать наследственность.
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MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, здоровье, заболевания, правильное питание
мнение эксперта, здоровье, заболевания, правильное питание
Как снизить уровень "плохого" холестерина — кардиолог
Холестерин — это разновидность жиров в организме. Он составляет до 22% всей жировой ткани головного мозга, помогает строить клетки, переваривать пищу и вырабатывать гормоны.
Снизить уровень "плохого" холестерина в организме помогут отказ от жирного и копченого, а также не менее 150 минут физической нагрузки в неделю, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-кардиолога-липидолога Екатерину Паукову.
Термины "хороший" и "плохой" холестерин на самом деле не совсем точны. Речь идет не о самом холестерине, а о белках-переносчиках, которые работают как "контейнеры", перемещая жиры между кровью и печенью.
Холестерин — жироподобное вещество, необходимое для работы клеток и синтеза витамина D и половых гормонов. Он переносится в крови двумя видами белков: липопротеинами низкой плотности, сокращенно ЛПНП, — это "плохой" холестерин; и липопротеинами высокой плотности, сокращенно ЛПВП, — это "хороший". Когда холестерина, который переносят ЛПНП, становится в крови слишком много, он откладывается в стенках сосудов и повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.
"В первую очередь стоит пересмотреть рацион: ограничить жирные молочные продукты, жирные сорта мяса, колбасы, субпродукты и яичные желтки, а вместо этого добавить нежирное мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Хорошим дополнением станет физическая активность — не менее 150 минут в неделю умеренной нагрузки, например, быстрой ходьбы или плавания, и две силовые тренировки", — рекомендует врач.
В совокупности эти меры значительно снижают риск развития атеросклероза и его последствий, но для точной оценки рисков и подбора или пересмотра лечения необходимо обратиться к специалисту, добавила она.
По словам кардиолога, высокий уровень "плохого" холестерина редко возникает на пустом месте. Чаще всего к этому приводит сочетание нескольких факторов: малоподвижный образ жизни, рацион с избытком жиров, курение и алкоголь, прием некоторых лекарств, а также различные заболевания. Среди них гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что замедляет обмен веществ и работу организма, а также заболевания почек, сахарный диабет.
Также достаточно часто причиной может стать наследственность.