https://uz.sputniknews.ru/20260727/kak-snizit-uroven-ploxogo-xolesterina-59286170.html

Как снизить уровень "плохого" холестерина — кардиолог

Как снизить уровень "плохого" холестерина — кардиолог

Sputnik Узбекистан

Холестерин — это разновидность жиров в организме. Он составляет до 22% всей жировой ткани головного мозга, помогает строить клетки, переваривать пищу и вырабатывать гормоны

2026-07-27T22:02+0500

2026-07-27T22:02+0500

2026-07-27T22:02+0500

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Снизить уровень "плохого" холестерина в организме помогут отказ от жирного и копченого, а также не менее 150 минут физической нагрузки в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога-липидолога Екатерину Паукову.Термины "хороший" и "плохой" холестерин на самом деле не совсем точны. Речь идет не о самом холестерине, а о белках-переносчиках, которые работают как "контейнеры", перемещая жиры между кровью и печенью.Холестерин — жироподобное вещество, необходимое для работы клеток и синтеза витамина D и половых гормонов. Он переносится в крови двумя видами белков: липопротеинами низкой плотности, сокращенно ЛПНП, — это "плохой" холестерин; и липопротеинами высокой плотности, сокращенно ЛПВП, — это "хороший". Когда холестерина, который переносят ЛПНП, становится в крови слишком много, он откладывается в стенках сосудов и повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.В совокупности эти меры значительно снижают риск развития атеросклероза и его последствий, но для точной оценки рисков и подбора или пересмотра лечения необходимо обратиться к специалисту, добавила она.По словам кардиолога, высокий уровень "плохого" холестерина редко возникает на пустом месте. Чаще всего к этому приводит сочетание нескольких факторов: малоподвижный образ жизни, рацион с избытком жиров, курение и алкоголь, прием некоторых лекарств, а также различные заболевания. Среди них гипотиреоз, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что замедляет обмен веществ и работу организма, а также заболевания почек, сахарный диабет.Также достаточно часто причиной может стать наследственность.

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, заболевания, правильное питание