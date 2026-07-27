https://uz.sputniknews.ru/20260727/obekty-modernistskoy-arxitektury-tashkenta-vklyuchili-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko-59300214.html
Объекты модернистской архитектуры Ташкента включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Объекты модернистской архитектуры Ташкента включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Sputnik Узбекистан
Саида Мирзиёева: За последние 25 лет данная национальная номинация от Узбекистана стала первой, получившей столь высокий статус
2026-07-27T12:00+0500
2026-07-27T12:00+0500
2026-07-27T12:58+0500
общество
ташкент
здания
архитектурное наследие
модернизм
список всемирного наследия
юнеско
саида мирзиёева
государственный музей искусств узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58368589_128:506:1851:1475_1920x0_80_0_0_9e3ab54fab0b5528e55b8c39751d7aef.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Пусан, Республика Корея, 10 зданий ташкентского модернизма включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева.Она отметила, что это первая за последние четверть века национальная номинация Узбекистана, получившая столь высокий статус.Здания, отмеченные ЮНЕСКО, построили в период с 1960-х до начала 1990-х годов.В список включили:“Это большая победа для Узбекистана и важный шаг к сохранению нашего архитектурного наследия для будущих поколений”, — подчеркнула руководитель Администрации Президента РУз.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58368589_173:355:1922:1667_1920x0_80_0_0_e8cd3a5544b77d403572b6edddb1f026.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, ташкент, здания, архитектурное наследие, модернизм, список всемирного наследия, юнеско, саида мирзиёева, государственный музей искусств узбекистана
общество, ташкент, здания, архитектурное наследие, модернизм, список всемирного наследия, юнеско, саида мирзиёева, государственный музей искусств узбекистана
Объекты модернистской архитектуры Ташкента включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
12:00 27.07.2026 (обновлено: 12:58 27.07.2026)
Саида Мирзиёева: За последние 25 лет данная национальная номинация от Узбекистана стала первой, получившей столь высокий статус.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
В ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Пусан, Республика Корея, 10 зданий ташкентского модернизма включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила
руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева.
Она отметила, что это первая за последние четверть века национальная номинация Узбекистана, получившая столь высокий статус.
“За последние 25 лет данная национальная номинация от Узбекистана стала первой, получившей столь высокий статус. Это признание ценности не только отдельных зданий, а целой эпохи, когда после землетрясения был создан новый облик Ташкента, сумевший объединить современную архитектуру, традиции Центральной Азии и особенности нашего климата”, — написала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Здания, отмеченные ЮНЕСКО, построили в период с 1960-х до начала 1990-х годов.
Государственный музей истории Узбекистана;
Государственный музей искусств Узбекистана;
здание Ташкентского государственного цирка;
Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана;
Национальный дворец киноискусства Узбекистана;
станцию метро "Космонавтов";
гелиокомплекс "Солнце" (Ташкентская область).
“Это большая победа для Узбекистана и важный шаг к сохранению нашего архитектурного наследия для будущих поколений”, — подчеркнула руководитель Администрации Президента РУз.