https://uz.sputniknews.ru/20260727/obekty-modernistskoy-arxitektury-tashkenta-vklyuchili-v-spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko-59300214.html

Объекты модернистской архитектуры Ташкента включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Объекты модернистской архитектуры Ташкента включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Sputnik Узбекистан

Саида Мирзиёева: За последние 25 лет данная национальная номинация от Узбекистана стала первой, получившей столь высокий статус

2026-07-27T12:00+0500

2026-07-27T12:00+0500

2026-07-27T12:58+0500

общество

ташкент

здания

архитектурное наследие

модернизм

список всемирного наследия

юнеско

саида мирзиёева

государственный музей искусств узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Пусан, Республика Корея, 10 зданий ташкентского модернизма включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила руководитель Администрации Президента Узбекистана Саида Мирзиёева.Она отметила, что это первая за последние четверть века национальная номинация Узбекистана, получившая столь высокий статус.Здания, отмеченные ЮНЕСКО, построили в период с 1960-х до начала 1990-х годов.В список включили:“Это большая победа для Узбекистана и важный шаг к сохранению нашего архитектурного наследия для будущих поколений”, — подчеркнула руководитель Администрации Президента РУз.

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общество, ташкент, здания, архитектурное наследие, модернизм, список всемирного наследия, юнеско, саида мирзиёева, государственный музей искусств узбекистана