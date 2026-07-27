https://uz.sputniknews.ru/20260727/putin-rossiya-boretsya-s-neonatsistskoy-sredoy-kievskogo-rejima-59296851.html

Путин: Россия борется с неонацистской средой киевского режима

Путин: Россия борется с неонацистской средой киевского режима

Sputnik Узбекистан

Глава РФ в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. В ходе встречи он рассказал присутствующим, что в 2022 году прочитал в сводке о том, как киевский боевик убил мирного жителя

2026-07-27T10:34+0500

2026-07-27T10:34+0500

2026-07-27T10:47+0500

россия

владимир путин

вмф россии

президент рф

украина

арктика

сво

запад

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия борется с неонацистской средой киевского режима, заявил президент России Владимир Путин.В День ВМФ, который отмечаю в РФ в последнее воскресенье июля, он пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. В ходе встречи президент рассказал ее участникам, что в 2022 году прочитал в сводке о том, как киевский боевик убил мирного жителя.Другие заявления Владимира Путина:

россия

украина

арктика

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россия, владимир путин, вмф россии, президент рф, украина, арктика, сво, запад