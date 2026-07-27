Путин: Россия борется с неонацистской средой киевского режима
10:34 27.07.2026 (обновлено: 10:47 27.07.2026)
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Глава РФ в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. В ходе встречи он рассказал присутствующим, что в 2022 году прочитал в сводке о том, как киевский боевик убил мирного жителя.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия борется с неонацистской средой киевского режима, заявил президент России Владимир Путин.
В День ВМФ, который отмечаю в РФ в последнее воскресенье июля, он пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. В ходе встречи президент рассказал ее участникам, что в 2022 году прочитал в сводке о том, как киевский боевик убил мирного жителя.
"Это и есть основа крайнего национализма, который лежит в основе неонацизма. Это питательная среда сегодняшнего режима. Мы с этим и боремся", — сказал российский лидер.
Другие заявления Владимира Путина:
я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос: а почему именно эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма?
мы не начинали никакой войны, мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал сегодняшний киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию;
важность Военно-морского Флота носит непреходящей характер;
флот исторически объединял представителей всех национальностей. Да и на передовой сейчас настоящий интернационал. Мы там не думаем, кто какой народ представляет, мы один народ, одна семья и сражаемся за нашу общую Родину, как это делали наши деды с прадедами 80 лет назад;
вот у нас закончится СВО, а это закончится, безусловно, рано или поздно, но нам это качество, это чувство единства надо сохранить;
в ядерной триаде флот имеет огромное значение;
“Даже будет лишним говорить о том, насколько важен подводный флот, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, для сдерживания любого противника и для нанесения ему неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии на Российскую Федерацию и создания угроз для суверенитета нашей страны”, — сказал президент.
многие достижения в сфере военного судостроения используются и в гражданских отраслях, и не только в судостроении, в электронике, по очень многим направлениям;
мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять, и это оправданно, на обеспечение успеха и достижение целей специальной военной операции, но планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны есть, и они, безусловно, будут реализованы;
попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско;
“Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. Это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что у нас растет количество совместных учений, о многом говорит”, — отметил глава РФ.
мы чувствуем себя очень спокойно и уверенно, потому что и международное право на нашей стороне, и возможности защищать свои интересы тоже имеются у нас в полном объеме;
все мы хорошо знаем слова Ломоносова о том, что богатства России будут прирастать Сибирью. Теперь без всякого преувеличения можно сказать, что богатства России будут прирастать Арктикой. Сейчас даже трудно измерить количество, и в деньгах трудно оценить запасы того, чем богата Арктика;
“Мы, кроме всего прочего, уже целую программу наработали и будем это делать дальше: создание условий для того, чтобы люди могли там жить и работать. Имеется в виду и облагораживание, создание хороших условий в ключевых городах Арктической зоны. Большая работа. И, безусловно, наличие там наших Вооруженных Сил, никому не угрожающих, но обеспечивающих интересы Отечества, – очень важная составляющая всей работы в Арктике”, — заявил глава РФ.
"Посейдон" — это по сути, безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии уже. Двигаемся к тому, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство. То есть технологии есть, но их, конечно, надо нарабатывать, совершенствовать и применять к конкретным акваториям, конкретным боевым действиям;
у нас появляются и подводные, и надводные БЭКи, очень эффективно работают в том числе в зоне боевых действий. Это я вам уверенно говорю. Мы будем, безусловно, развивать это направление;
еще наши флотоводцы, которые создавали российский флот в прежние времена, говорили, что флот должен быть сбалансированным. И сейчас тем более он должен быть сбалансированным. Надо понимать, в какой зоне что эффективно должно применяться;
гиперзвуковая ракета. Немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован. Так оно и будет;
“Очень много важных вещей, которые стабилизируют страну, которые развивают ее. И мощь государства сегодня состоит из очень многих компонентов: экономика, финансы, информационная безопасность, это, безусловно, промышленность – все важно. Но прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды, в первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее”, — сказал Путин.
он выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет западные земли;
Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины;
Запад выпустил джинна из бутылки, принимая решения по Уставу ООН.