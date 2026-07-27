https://uz.sputniknews.ru/20260727/putin-rossiya-prodoljaet-otstaivat-bezopasnost-spravedlivost-i-pravdu-59311587.html

Путин: Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду

Путин: Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду

Sputnik Узбекистан

Глава РФ встретился с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва

2026-07-27T17:15+0500

2026-07-27T17:15+0500

2026-07-27T18:05+0500

в мире

россия

президент рф

владимир путин

госдума рф

депутаты

встреча

политика

общество

запад

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1b/59312609_0:6:940:535_1920x0_80_0_0_61c12adb14a67c11bd566a18be152fb5.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.Другие заявления российского лидера:Президент РФ, отвечая на предложения действовать посмелее в зоне СВО, отметил, что в более смелых действиях на поле боя есть свои риски.В ходе встречи Путин поблагодарил депутатов ГД за работу по защите национального суверенитета, за совместную работу на благо России. Он подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей: они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству. Депутаты восьмого созыва приняли почти 3 тыс. законодательных актов, сказал он.Президент РФ на встрече с депутатами отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме, выразил уверенность, что парламентские партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и к конкурентам, отметив рост уровня политической культуры в России за последние годы. Путин акцентировал внимание на особой ответственности "Единой России" как партии большинства.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире, россия, президент рф, владимир путин, госдума рф, депутаты, встреча, политика, общество, запад, сво