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https://uz.sputniknews.ru/20260727/putin-rossiya-prodoljaet-otstaivat-bezopasnost-spravedlivost-i-pravdu-59311587.html
Путин: Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду
Путин: Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду
Sputnik Узбекистан
Глава РФ встретился с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва
2026-07-27T17:15+0500
2026-07-27T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.Другие заявления российского лидера:Президент РФ, отвечая на предложения действовать посмелее в зоне СВО, отметил, что в более смелых действиях на поле боя есть свои риски.В ходе встречи Путин поблагодарил депутатов ГД за работу по защите национального суверенитета, за совместную работу на благо России. Он подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей: они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству. Депутаты восьмого созыва приняли почти 3 тыс. законодательных актов, сказал он.Президент РФ на встрече с депутатами отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме, выразил уверенность, что парламентские партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и к конкурентам, отметив рост уровня политической культуры в России за последние годы. Путин акцентировал внимание на особой ответственности "Единой России" как партии большинства.
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в мире, россия, президент рф, владимир путин, госдума рф, депутаты, встреча, политика, общество, запад, сво
в мире, россия, президент рф, владимир путин, госдума рф, депутаты, встреча, политика, общество, запад, сво

Путин: Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду

17:15 27.07.2026 (обновлено: 18:05 27.07.2026)
© Администрация Президента РоссииВстреча Владимира Путина с депутатами Государственной Думы восьмого созыва
Встреча Владимира Путина с депутатами Государственной Думы восьмого созыва - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2026
© Администрация Президента России
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Глава РФ встретился с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
он назвал прошедшие пять лет сложными и крайне ответственными для России;
Россия достойно проходит нынешний исторический этап;
нынешнее время — один из решающих этапов в истории России, когда на кону судьба и будущее народа страны;
РФ проходит непростой период, не забывая о внутренних вопросах;
Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности и первое место в Европе;
Глава РФ заявил об устойчивости российской финансовой системы;
РФ на поле боя будет аккуратно, но настойчиво добиваться своих целей;
власти и общество готовы дать решительный отпор шагам против России;
Запад делает ставку на террористические методы;
западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам;
Запад ставит рекорды по бесполезности санкций против России;
Запад с 2022 года запустил русофобскую машину на полный ход;
Запад пытается подорвать экономику и науку России, но ее народ не сломить;
народ ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на Россию;
сейчас в борьбе и конкуренции складываются контуры нового мироустройства;
Путин поблагодарил депутатов ГД за принятие эффективных антисанкционных мер;
система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, а также их семей продолжает развиваться;
в основе всех стратегических решений лежат подлинные интересы граждан;
бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборону и безопасность страны;
РФ ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни и борьбе с бедностью;
Россия добьется своих целей в СВО;
весь российский народ поддерживает участников СВО.
Президент РФ, отвечая на предложения действовать посмелее в зоне СВО, отметил, что в более смелых действиях на поле боя есть свои риски.
В ходе встречи Путин поблагодарил депутатов ГД за работу по защите национального суверенитета, за совместную работу на благо России. Он подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей: они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству. Депутаты восьмого созыва приняли почти 3 тыс. законодательных актов, сказал он.
Президент РФ на встрече с депутатами отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме, выразил уверенность, что парламентские партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и к конкурентам, отметив рост уровня политической культуры в России за последние годы. Путин акцентировал внимание на особой ответственности "Единой России" как партии большинства.
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