Путин: Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду
17:15 27.07.2026 (обновлено: 18:05 27.07.2026)
© Администрация Президента РоссииВстреча Владимира Путина с депутатами Государственной Думы восьмого созыва
© Администрация Президента России
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Глава РФ встретился с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость", — сказал он.
Другие заявления российского лидера:
он назвал прошедшие пять лет сложными и крайне ответственными для России;
Россия достойно проходит нынешний исторический этап;
нынешнее время — один из решающих этапов в истории России, когда на кону судьба и будущее народа страны;
РФ проходит непростой период, не забывая о внутренних вопросах;
Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности и первое место в Европе;
Глава РФ заявил об устойчивости российской финансовой системы;
РФ на поле боя будет аккуратно, но настойчиво добиваться своих целей;
власти и общество готовы дать решительный отпор шагам против России;
Запад делает ставку на террористические методы;
западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам;
Запад ставит рекорды по бесполезности санкций против России;
Запад с 2022 года запустил русофобскую машину на полный ход;
Запад пытается подорвать экономику и науку России, но ее народ не сломить;
народ ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на Россию;
сейчас в борьбе и конкуренции складываются контуры нового мироустройства;
Путин поблагодарил депутатов ГД за принятие эффективных антисанкционных мер;
система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, а также их семей продолжает развиваться;
в основе всех стратегических решений лежат подлинные интересы граждан;
бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборону и безопасность страны;
РФ ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни и борьбе с бедностью;
Россия добьется своих целей в СВО;
весь российский народ поддерживает участников СВО.
Президент РФ, отвечая на предложения действовать посмелее в зоне СВО, отметил, что в более смелых действиях на поле боя есть свои риски.
В ходе встречи Путин поблагодарил депутатов ГД за работу по защите национального суверенитета, за совместную работу на благо России. Он подчеркнул, что депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей: они быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения и законы, необходимые всему обществу и государству. Депутаты восьмого созыва приняли почти 3 тыс. законодательных актов, сказал он.
Президент РФ на встрече с депутатами отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме, выразил уверенность, что парламентские партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и к конкурентам, отметив рост уровня политической культуры в России за последние годы. Путин акцентировал внимание на особой ответственности "Единой России" как партии большинства.