https://uz.sputniknews.ru/20260727/rossiya-nashla-dlya-ssha-novye-idei-dlya-mira-na-ukraine-59298668.html
Россия нашла для США новые идеи для мира на Украине
Россия нашла для США новые идеи для мира на Украине
Sputnik Узбекистан
Соединенные Штаты снова надели маску посредника и миротворца в украинском конфликте. Это главный итог феноменальной эскалации, которую России устроили летом... 27.07.2026, Sputnik Узбекистан
2026-07-27T17:02+0500
2026-07-27T17:02+0500
2026-07-27T17:02+0500
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Соединенные Штаты снова надели маску посредника и миротворца в украинском конфликте. Это главный итог феноменальной эскалации, которую России устроили летом этого года, — с бесчисленными атаками беспилотников и топливным кризисом. Россия выдержала, не сломалась и не прогнулась — и вот уже госсекретарь США Марко Рубио говорит, что американцы будут искать новые идеи по достижению мира на Украине. Пусть ищут: все при деле будут. Хотя, вообще-то, Россия эти новые идеи уже нашла. Атаки украинских дронов на российские НПЗ продолжаются, однако по многим признакам можно сделать вывод, что пик кризиса пройден и оформилась тенденция к нормализации. Главный из этих признаков, конечно, — улучшение ситуации с бензином внутри России. Регионы отменяют квоты на заправках, очереди снижаются вместе с ажиотажем.Но и по международной политике понятно, что Россия с честью выдержала устроенную на нее атаку. Во-первых, крупнейший за четыре года пакет антироссийских санкций Евросоюза, с огромным скрипом принятый на прошлой неделе в Брюсселе, на состоянии российской экономики отразился чуть менее чем никак. Не рухнули ни курс рубля, ни биржевые индексы. Последние даже чуть подросли.Впрочем, это отскок после падения (и действительно крупного), случившегося накануне и связанного с куда более эффективными европейскими санкциями. С теми самыми атаками БПЛА по предприятиям нефтепереработки. Эти БПЛА ведь зачастую изготавливаются для Украины в Европе. И почти всегда на европейские деньги.Но и такие санкции из ада (в данном случае можно без кавычек) не смогли переломить хребет российской экономике. И подорвать патриотический консенсус в российском обществе.Во-вторых, США по итогам очередного перфоманса Зеленского снова включили режим посредника. Собственно, весь смысл перфоманса был убедить Белый дом в том, что благодаря революции дронов и превращению Европы в стратегический тыл ВСУ Украина побеждает и американцам выгодно вернуться в проект нанесения России стратегического поражения, разработанный некогда дедушкой Байденом. Поэтому пик беспилотного вторжения в Россию пришелся на саммиты "Семерки" и НАТО, где европейцы поставили себе целью уломать папочку Трампа.Президент Трамп в самом деле стал похвально высказываться о Зеленском, хотя никакой конкретной и реальной поддержки не обещал. Во всяком случае, в Вашингтоне признали, что в конфликте на Украине США не нейтральны (для России эта честность как раз в плюс). Но затем начался откат и в риторике. Так, Дональд Трамп открестился от поставок оружия Киеву, заявив, что США продают оружие союзникам по НАТО, а уж куда те его после девают — это их дело.Наконец, госсекретарь Рубио запросил двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях одного из международных форумов. На ней он де-факто признал, что договоренности в Анкоридже не выполнены. Причем не выполнены американцами, которые не смогли повлиять на Зеленского и европейцев. Поэтому вместо решений Анкориджа США будут искать новые идеи и концепции по мирному урегулированию на Украине.Что они там найдут — по большому счету неважно. Все будущие заявления американских "посредников" по новым концепциям и идеям могут интересовать только узких специалистов по сохранению присутствия в новостном потоке. К сущностным вопросам войны и мира эта словесная возня отношения иметь не будет. Потому что Россия концепции и идеи по миру на Украине уже нашла.Все ведь идет по кругу. Россия четыре года последовательно придерживается стратегии истощения. Российская армия продвигается на фронте и работает на полное выдыхание ВСУ. Чтобы переломить эту тенденцию, Киев и Запад раз за разом устраивают эскалации, призванные вывести Россию из равновесия и обрушить ее тыл. Сколько всего было за эти годы: удары по Кремлю, коллапс в аэропортах, вторжение в Курскую область, обстрелы Донецка и Белгорода, теперь вот топливный кризис.Россия всякий раз не поддается и продолжает свое наступление. В этот раз она его еще и усилила, сопроводив ускоренное продвижение на фронте крупнейшими за годы СВО ракетными ударами по военным объектам, параличом экспорта и импорта Украины, фактическим лишением ее выхода к морю.И — о чудо: на Западе снова заговорили о мирном урегулировании, переговорах и поиске приемлемого для всех решения. Для всех — то есть и для России.Соответственно, рецепт мира от России очень простой. Для мира на Украине России надо просто победить. И с такой интенсивностью военных ударов, которую российская армия показала за эти недели, для нее это не проблема. А когда Россия победит, то и выхода другого не останется, кроме как договариваться о мирном урегулировании с учетом ее интересов.
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Александр Носович
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MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Носович
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/04/49188854_614:0:2662:2048_100x100_80_0_0_46ed29e84e9bf04de7b5520e6dc1f889.jpg
колумнисты, россия, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, сергей лавров, нато, всу, санкции
колумнисты, россия, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, сергей лавров, нато, всу, санкции
Соединенные Штаты снова надели маску посредника и миротворца в украинском конфликте. Это главный итог феноменальной эскалации, которую России устроили летом этого года, — с бесчисленными атаками беспилотников и топливным кризисом. Россия выдержала, не сломалась и не прогнулась — и вот уже госсекретарь США Марко Рубио говорит, что американцы будут искать новые идеи по достижению мира на Украине. Пусть ищут: все при деле будут. Хотя, вообще-то, Россия эти новые идеи уже нашла.
Атаки украинских дронов на российские НПЗ продолжаются, однако по многим признакам можно сделать вывод, что пик кризиса пройден и оформилась тенденция к нормализации. Главный из этих признаков, конечно, — улучшение ситуации с бензином внутри России. Регионы отменяют квоты на заправках, очереди снижаются вместе с ажиотажем.
Но и по международной политике понятно, что Россия с честью выдержала устроенную на нее атаку. Во-первых, крупнейший за четыре года пакет антироссийских санкций Евросоюза, с огромным скрипом принятый на прошлой неделе в Брюсселе, на состоянии российской экономики отразился чуть менее чем никак. Не рухнули ни курс рубля, ни биржевые индексы. Последние даже чуть подросли.
Впрочем, это отскок после падения (и действительно крупного), случившегося накануне и связанного с куда более эффективными европейскими санкциями. С теми самыми атаками БПЛА по предприятиям нефтепереработки. Эти БПЛА ведь зачастую изготавливаются для Украины в Европе. И почти всегда на европейские деньги.
Но и такие санкции из ада (в данном случае можно без кавычек) не смогли переломить хребет российской экономике. И подорвать патриотический консенсус в российском обществе.
Во-вторых, США по итогам очередного перфоманса Зеленского снова включили режим посредника. Собственно, весь смысл перфоманса был убедить Белый дом в том, что благодаря революции дронов и превращению Европы в стратегический тыл ВСУ Украина побеждает и американцам выгодно вернуться в проект нанесения России стратегического поражения, разработанный некогда дедушкой Байденом. Поэтому пик беспилотного вторжения в Россию пришелся на саммиты "Семерки" и НАТО, где европейцы поставили себе целью уломать папочку Трампа.
Президент Трамп в самом деле стал похвально высказываться о Зеленском, хотя никакой конкретной и реальной поддержки не обещал. Во всяком случае, в Вашингтоне признали, что в конфликте на Украине США не нейтральны (для России эта честность как раз в плюс). Но затем начался откат и в риторике. Так, Дональд Трамп открестился от поставок оружия Киеву, заявив, что США продают оружие союзникам по НАТО, а уж куда те его после девают — это их дело.
Наконец, госсекретарь Рубио запросил двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях одного из международных форумов. На ней он де-факто признал, что договоренности в Анкоридже не выполнены. Причем не выполнены американцами, которые не смогли повлиять на Зеленского и европейцев. Поэтому вместо решений Анкориджа США будут искать новые идеи и концепции по мирному урегулированию на Украине.
Что они там найдут — по большому счету неважно. Все будущие заявления американских "посредников" по новым концепциям и идеям могут интересовать только узких специалистов по сохранению присутствия в новостном потоке. К сущностным вопросам войны и мира эта словесная возня отношения иметь не будет. Потому что Россия концепции и идеи по миру на Украине уже нашла.
Все ведь идет по кругу. Россия четыре года последовательно придерживается стратегии истощения. Российская армия продвигается на фронте и работает на полное выдыхание ВСУ. Чтобы переломить эту тенденцию, Киев и Запад раз за разом устраивают эскалации, призванные вывести Россию из равновесия и обрушить ее тыл. Сколько всего было за эти годы: удары по Кремлю, коллапс в аэропортах, вторжение в Курскую область, обстрелы Донецка и Белгорода, теперь вот топливный кризис.
Россия всякий раз не поддается и продолжает свое наступление. В этот раз она его еще и усилила, сопроводив ускоренное продвижение на фронте крупнейшими за годы СВО ракетными ударами по военным объектам, параличом экспорта и импорта Украины, фактическим лишением ее выхода к морю.
И — о чудо: на Западе снова заговорили о мирном урегулировании, переговорах и поиске приемлемого для всех решения. Для всех — то есть и для России.
Соответственно, рецепт мира от России очень простой. Для мира на Украине России надо просто победить. И с такой интенсивностью военных ударов, которую российская армия показала за эти недели, для нее это не проблема. А когда Россия победит, то и выхода другого не останется, кроме как договариваться о мирном урегулировании с учетом ее интересов.