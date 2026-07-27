https://uz.sputniknews.ru/20260727/rossiyskaya-armiya-osvobodila-kommunarovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-i-torskoe-v-dnr-59306414.html

Российская армия освободила Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР

Российская армия освободила Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток" и "Центр"

2026-07-27T15:10+0500

2026-07-27T15:10+0500

2026-07-27T15:52+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Российская армия освободила Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Коммунаровкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Восток", три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие, добавили в Минобороны РФ.Торское в ДНР освободили подразделения группировки войск "Центр".ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки потеряли более 365 боевиков.

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