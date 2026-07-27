https://uz.sputniknews.ru/20260727/rossiyskaya-armiya-osvobodila-kommunarovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-i-torskoe-v-dnr-59306414.html
Российская армия освободила Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР
Российская армия освободила Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток" и "Центр"
2026-07-27T15:10+0500
2026-07-27T15:10+0500
2026-07-27T15:52+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264292_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_06b4673d096d3342887ecbb35ee48a51.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Российская армия освободила Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Коммунаровкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Восток", три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие, добавили в Минобороны РФ.Торское в ДНР освободили подразделения группировки войск "Центр".ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки потеряли более 365 боевиков.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264292_91:0:667:432_1920x0_80_0_0_d6f9a10f8e7a866e2116d682cf378d47.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво
Российская армия освободила Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР
15:10 27.07.2026 (обновлено: 15:52 27.07.2026)
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток" и "Центр".
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Российская армия освободила Коммунаровку в Днепропетровской области и Торское в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над Коммунаровкой удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли до 380 военных в зоне действий группировки "Восток", три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие, добавили в Минобороны РФ.
Торское в ДНР освободили
подразделения группировки войск "Центр".
"Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки потеряли более 365 боевиков.