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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20260727/v-eaes-prodoljaet-rasti-proizvodstvo-selxozproduktsii-59303227.html
В ЕАЭС продолжает расти производство сельхозпродукции
В ЕАЭС продолжает расти производство сельхозпродукции
Sputnik Узбекистан
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза
2026-07-27T14:06+0500
2026-07-27T14:06+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
сельхозпродукция
производство
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За первые пять месяцев этого года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 0,9%. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:При этом производство яиц увеличилось на 2,4%, скота и птицы на убой — на 0,3%, молока — на 0,2%.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, сельхозпродукция, производство
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, сельхозпродукция, производство

В ЕАЭС продолжает расти производство сельхозпродукции

14:06 27.07.2026
© Sputnik / Алексей МайшевОдин из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии
Один из самых масштабных проектов стран ЕАЭС находится на завершающей стадии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
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Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За первые пять месяцев этого года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 0,9%. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.

“В январе–мае 2026 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,9%”, — говорится в сообщении.

Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:
в Беларуси — на 4,3%;
в Кыргызстане — на 3,7%;
в Казахстане — на 3,6%.
При этом производство яиц увеличилось на 2,4%, скота и птицы на убой — на 0,3%, молока — на 0,2%.
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