https://uz.sputniknews.ru/20260727/v-eaes-prodoljaet-rasti-proizvodstvo-selxozproduktsii-59303227.html
В ЕАЭС продолжает расти производство сельхозпродукции
В ЕАЭС продолжает расти производство сельхозпродукции
Sputnik Узбекистан
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза
2026-07-27T14:06+0500
2026-07-27T14:06+0500
2026-07-27T14:06+0500
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еаэс
сельхозпродукция
производство
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За первые пять месяцев этого года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 0,9%. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:При этом производство яиц увеличилось на 2,4%, скота и птицы на убой — на 0,3%, молока — на 0,2%.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, сельхозпродукция, производство
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, сельхозпродукция, производство
В ЕАЭС продолжает расти производство сельхозпродукции
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
За первые пять месяцев этого года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 0,9%. Об этом сообщает
пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
“В январе–мае 2026 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,9%”, — говорится в сообщении.
Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:
При этом производство яиц увеличилось на 2,4%, скота и птицы на убой — на 0,3%, молока — на 0,2%.