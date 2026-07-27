https://uz.sputniknews.ru/20260727/v-eaes-prodoljaet-rasti-proizvodstvo-selxozproduktsii-59303227.html

В ЕАЭС продолжает расти производство сельхозпродукции

В ЕАЭС продолжает расти производство сельхозпродукции

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза

2026-07-27T14:06+0500

2026-07-27T14:06+0500

2026-07-27T14:06+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

сельхозпродукция

производство

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За первые пять месяцев этого года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 0,9%. Об этом сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Рост наблюдался почти во всех государствах-членах Союза:При этом производство яиц увеличилось на 2,4%, скота и птицы на убой — на 0,3%, молока — на 0,2%.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, сельхозпродукция, производство