https://uz.sputniknews.ru/20260727/v-kyrgyzstane-startuyut-dni-kultury-uzbekistana-59298216.html
В Кыргызстане стартуют Дни культуры Узбекистана
В Кыргызстане стартуют Дни культуры Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В КР прибыла делегация РУз, включающая около 200 представителей сферы культуры и искусства, в том числе известных исполнителей, музыкантов, танцевальных коллективов, деятелей культуры и творческой интеллигенции
2026-07-27T11:00+0500
2026-07-27T11:00+0500
2026-07-27T11:47+0500
дни культуры узбекистана
кыргызстан
общество
культура
искусство
делегация
озодбек назарбеков
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Кыргызстане стартуют Дни культуры Узбекистана, которые пройдут 27-28 июля в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщает Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар".Накануне в международный аэропорт "Иссык-Куль" (Тамчы) прибыла делегация Узбекистана во главе с министром культуры, народным артистом Узбекистана Озодбеком Назарбековым. В составе делегации около 200 представителей сферы культуры и искусства, в том числе известных исполнителей, музыкантов, танцевальных коллективов, деятелей культуры и творческой интеллигенции.Они представят жителям и гостям Иссык-Кульской области насыщенную двухдневную программу, отражающую богатое историко-культурное наследие и современные достижения узбекского искусства.Отмечается, что проведение Дней культуры станет значимым событием в культурной жизни Кыргызстана и Узбекистана, а также будет способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества и дружеских связей между двумя странами.
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дни культуры узбекистана, кыргызстан, общество, культура, искусство, делегация, озодбек назарбеков
дни культуры узбекистана, кыргызстан, общество, культура, искусство, делегация, озодбек назарбеков
В Кыргызстане стартуют Дни культуры Узбекистана
11:00 27.07.2026 (обновлено: 11:47 27.07.2026)
В КР прибыла делегация РУз, включающая около 200 представителей сферы культуры и искусства, в том числе известных исполнителей, музыкантов, танцевальных коллективов, деятелей культуры и творческой интеллигенции.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
В Кыргызстане стартуют Дни культуры Узбекистана, которые пройдут 27-28 июля в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщает
Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар".
Накануне в международный аэропорт "Иссык-Куль" (Тамчы) прибыла делегация Узбекистана во главе с министром культуры, народным артистом Узбекистана Озодбеком Назарбековым. В составе делегации около 200 представителей сферы культуры и искусства, в том числе известных исполнителей, музыкантов, танцевальных коллективов, деятелей культуры и творческой интеллигенции.
Они представят жителям и гостям Иссык-Кульской области насыщенную двухдневную программу, отражающую богатое историко-культурное наследие и современные достижения узбекского искусства.
Отмечается, что проведение Дней культуры станет значимым событием в культурной жизни Кыргызстана и Узбекистана, а также будет способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества и дружеских связей между двумя странами.