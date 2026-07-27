https://uz.sputniknews.ru/20260727/v-kyrgyzstane-startuyut-dni-kultury-uzbekistana-59298216.html

В Кыргызстане стартуют Дни культуры Узбекистана

В Кыргызстане стартуют Дни культуры Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В КР прибыла делегация РУз, включающая около 200 представителей сферы культуры и искусства, в том числе известных исполнителей, музыкантов, танцевальных коллективов, деятелей культуры и творческой интеллигенции

2026-07-27T11:00+0500

2026-07-27T11:00+0500

2026-07-27T11:47+0500

дни культуры узбекистана

кыргызстан

общество

культура

искусство

делегация

озодбек назарбеков

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0a/25193704_157:221:1280:853_1920x0_80_0_0_b40e190dbf8235b9776cf9d75ee81c0d.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Кыргызстане стартуют Дни культуры Узбекистана, которые пройдут 27-28 июля в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщает Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар".Накануне в международный аэропорт "Иссык-Куль" (Тамчы) прибыла делегация Узбекистана во главе с министром культуры, народным артистом Узбекистана Озодбеком Назарбековым. В составе делегации около 200 представителей сферы культуры и искусства, в том числе известных исполнителей, музыкантов, танцевальных коллективов, деятелей культуры и творческой интеллигенции.Они представят жителям и гостям Иссык-Кульской области насыщенную двухдневную программу, отражающую богатое историко-культурное наследие и современные достижения узбекского искусства.Отмечается, что проведение Дней культуры станет значимым событием в культурной жизни Кыргызстана и Узбекистана, а также будет способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества и дружеских связей между двумя странами.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дни культуры узбекистана, кыргызстан, общество, культура, искусство, делегация, озодбек назарбеков