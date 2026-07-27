https://uz.sputniknews.ru/20260727/v-tashkente-proydet-mejdunarodnyy-festival-veganskoy-kuxni-59308450.html

В Ташкенте пройдет Международный фестиваль веганской кухни

В Ташкенте пройдет Международный фестиваль веганской кухни

Sputnik Узбекистан

В условиях растущего мирового спроса на гастрономический и wellness-туризм республика продолжает развивать современные туристические продукты

2026-07-27T16:02+0500

2026-07-27T16:02+0500

2026-07-27T16:04+0500

туризм

фестиваль

вегетарианство

ташкент

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Ташкенте пройдет Международный фестиваль веганской кухни, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Отмечается, что условиях растущего мирового спроса на гастрономический и wellness-туризм республика продолжает развивать современные туристические продукты.Мероприятие, организованное Комитетом и посольством Индии в Узбекистане, состоится 30 июля в 17.00 в столичном отеле Farovon и будет интересно не только веганам и вегетарианцем, но и тем, кто старается уменьшить потребление животных продуктов, а также просто гурманам.Это место, где природа встречается с культурой еды, а экологичный подход чувствуется в каждом блюде.В программе — презентация авторского веганского меню, подготовленного индийскими и узбекскими шеф-поварами, а также экспертная дискуссия.Одним из ключевых спикеров станет Никхила Ахирематх — эксперт по ЗОЖ и здоровому питанию, обладатель степени PhD в области аюрведы.

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туризм, фестиваль, вегетарианство, ташкент, узбекистан, общество