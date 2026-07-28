https://uz.sputniknews.ru/20260728/peskov-kiev-postoyanno-rasshiryaet-geografiyu-terroristicheskoy-aktivnosti-59331601.html

Песков: Киев постоянно расширяет географию террористической активности

Песков: Киев постоянно расширяет географию террористической активности

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море

2026-07-28T17:30+0500

2026-07-28T17:30+0500

2026-07-28T17:30+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.Другие заявления Дмитрия Пескова:

россия

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Sputnik Узбекистан

политика, кремль, дмитрий песков, россия, сша, армения, сво, владимир путин, ильхам алиев, в мире