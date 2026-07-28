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https://uz.sputniknews.ru/20260728/peskov-kiev-postoyanno-rasshiryaet-geografiyu-terroristicheskoy-aktivnosti-59331601.html
Песков: Киев постоянно расширяет географию террористической активности
Песков: Киев постоянно расширяет географию террористической активности
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море
2026-07-28T17:30+0500
2026-07-28T17:30+0500
политика
кремль
дмитрий песков
россия
сша
армения
сво
владимир путин
ильхам алиев
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.Другие заявления Дмитрия Пескова:
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политика, кремль, дмитрий песков, россия, сша, армения, сво, владимир путин, ильхам алиев, в мире
политика, кремль, дмитрий песков, россия, сша, армения, сво, владимир путин, ильхам алиев, в мире

Песков: Киев постоянно расширяет географию террористической активности

17:30 28.07.2026
© Sputnik / POOLДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / POOL
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Официальный представитель Кремля отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность, и, если посмотреть ретроспективно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный представитель Кремля отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.
Другие заявления Дмитрия Пескова:
террористическая активность Киева подтверждает востребованность СВО;
террористическая угроза со стороны Киева должна быть уничтожена;
президент России Владимир Путин постоянно общается со многими сенаторами и депутатами, формат встречи зависит от рабочего графика всех сторон;
телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был теплым и содержательным;
США не выходили из урегулирования по Украине, они решают другие проблемы;
контакты России и США по Украине продолжаются в рабочем порядке;
запроса от Вашингтона на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным пока не поступало;
никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось, ситуация находится на контроле правительства России;
точных сроков референдума о вступлении Армении в ЕС или о пребывании в составе ЕАЭС в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не называлось.
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