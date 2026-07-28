Песков: Киев постоянно расширяет географию террористической активности
© Sputnik / POOLДмитрий Песков
© Sputnik / POOL
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Официальный представитель Кремля отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность, и, если посмотреть ретроспективно, киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный представитель Кремля отметил, что Украина осуществила террористическую атаку в отношении ФРГ, взорвав "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре КТК, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.
Другие заявления Дмитрия Пескова:
террористическая активность Киева подтверждает востребованность СВО;
террористическая угроза со стороны Киева должна быть уничтожена;
президент России Владимир Путин постоянно общается со многими сенаторами и депутатами, формат встречи зависит от рабочего графика всех сторон;
телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был теплым и содержательным;
США не выходили из урегулирования по Украине, они решают другие проблемы;
контакты России и США по Украине продолжаются в рабочем порядке;
запроса от Вашингтона на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным пока не поступало;
никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось, ситуация находится на контроле правительства России;
точных сроков референдума о вступлении Армении в ЕС или о пребывании в составе ЕАЭС в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не называлось.