https://uz.sputniknews.ru/20260728/pochemu-letom-lyudi-chasche-otekayut--otvet-endokrinologa-59299373.html

Почему летом люди чаще отекают — ответ эндокринолога

Почему летом люди чаще отекают — ответ эндокринолога

Sputnik Узбекистан

Летом отеки появляются чаще — тут дело в сочетании факторов: сама жара запускает определенные процессы, а наш образ жизни и привычки их усиливают. Врач перечислил способы справиться с отечностью

2026-07-28T22:02+0500

2026-07-28T22:02+0500

2026-07-28T22:02+0500

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Отеки могут быть вызваны самыми разными причинами. Важно отличать истинные отеки, которые связаны с той или иной патологией, от простой физиологической задержкой жидкости в организме, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, психолога пищевого поведения Павла Баранова.Но это, по словам, специалиста, совершенно не тоже самое, что простая, нормальная, физиологическая задержка жидкости, которая происходит у большинства людей в ответ на те состояния, от которых этого в принципе стоит ожидать.В случае, когда вода задерживается по причине нарушения состояния здоровья, требуется обращаться к врачу, подчеркнул эксперт, если же это физиологическая задержка жидкости, достаточно ряда профилактических мер."Для того, чтобы не было проблем с задержкой жидкости по физиологическим причинам, главное — это не перебарщивать с количеством потребляемой соли, с количеством потребляемых углеводов, особенно простых, пить достаточно жидкости каждый день, причем это должна быть не высокоминерализованная минеральная вода. Ну и в целом сохранять активный образ жизни. Меньше сидеть, больше двигаться. Этого будет достаточно для того, чтобы профилактировать избыточное накопление жидкости, будь то локальное или генерализованное в организме", — резюмировал эндокринолог.

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, здоровье, лето, отеки, заболевания