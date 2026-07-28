https://uz.sputniknews.ru/20260728/pochemu-letom-lyudi-chasche-otekayut--otvet-endokrinologa-59299373.html
Почему летом люди чаще отекают — ответ эндокринолога
Почему летом люди чаще отекают — ответ эндокринолога
Sputnik Узбекистан
Летом отеки появляются чаще — тут дело в сочетании факторов: сама жара запускает определенные процессы, а наш образ жизни и привычки их усиливают. Врач перечислил способы справиться с отечностью
2026-07-28T22:02+0500
2026-07-28T22:02+0500
2026-07-28T22:02+0500
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лето
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Отеки могут быть вызваны самыми разными причинами. Важно отличать истинные отеки, которые связаны с той или иной патологией, от простой физиологической задержкой жидкости в организме, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, психолога пищевого поведения Павла Баранова.Но это, по словам, специалиста, совершенно не тоже самое, что простая, нормальная, физиологическая задержка жидкости, которая происходит у большинства людей в ответ на те состояния, от которых этого в принципе стоит ожидать.В случае, когда вода задерживается по причине нарушения состояния здоровья, требуется обращаться к врачу, подчеркнул эксперт, если же это физиологическая задержка жидкости, достаточно ряда профилактических мер."Для того, чтобы не было проблем с задержкой жидкости по физиологическим причинам, главное — это не перебарщивать с количеством потребляемой соли, с количеством потребляемых углеводов, особенно простых, пить достаточно жидкости каждый день, причем это должна быть не высокоминерализованная минеральная вода. Ну и в целом сохранять активный образ жизни. Меньше сидеть, больше двигаться. Этого будет достаточно для того, чтобы профилактировать избыточное накопление жидкости, будь то локальное или генерализованное в организме", — резюмировал эндокринолог.
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мнение эксперта, здоровье, лето, отеки, заболевания
мнение эксперта, здоровье, лето, отеки, заболевания
Почему летом люди чаще отекают — ответ эндокринолога
Летом отеки появляются чаще — тут дело в сочетании факторов: сама жара запускает определенные процессы, а наш образ жизни и привычки их усиливают. Врач перечислил способы справиться с отечностью.
Отеки могут быть вызваны самыми разными причинами. Важно отличать истинные отеки, которые связаны с той или иной патологией, от простой физиологической задержкой жидкости в организме, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога, психолога пищевого поведения Павла Баранова.
"Проблема отеков — избыточной задержки воды, конечно же, существует. Но очень важно отличать истинные отеки, которые связаны с той или иной патологией. То есть, когда вода задерживается либо во всем организме сразу, либо в какой-то конкретной области по причине нарушений состояния здоровья: нарушение функции сердца, хроническая сердечная недостаточность, нарушение функции почек или печени, еще вода может задерживаться по причине наличия воспалительного процесса, травмы из-за аллергических состояний, нарушение лимфооттока, бывают эндокринные отеки и некоторые другие", — пояснил он.
Но это, по словам, специалиста, совершенно не тоже самое, что простая, нормальная, физиологическая задержка жидкости, которая происходит у большинства людей в ответ на те состояния, от которых этого в принципе стоит ожидать.
"Например, у большого количества женщин вода задерживается во второй фазе менструального цикла, ближе к следующей менструации, это нормально. У всех людей вода задерживается при переедании углеводами, которые удерживают воду. Это тоже нормально. У всех людей задерживается вода при переедании соли, особенно если комбинировать много соли и много углеводов. Если человек съест много сладкого, это тоже приведет к задержке воды. Если женщина находится в состоянии беременности, это тоже может приводить к задержке жидкости, — перечислил Баранов.
В случае, когда вода задерживается по причине нарушения состояния здоровья, требуется обращаться к врачу, подчеркнул эксперт, если же это физиологическая задержка жидкости, достаточно ряда профилактических мер.
"Для того, чтобы не было проблем с задержкой жидкости по физиологическим причинам, главное — это не перебарщивать с количеством потребляемой соли, с количеством потребляемых углеводов, особенно простых, пить достаточно жидкости каждый день, причем это должна быть не высокоминерализованная минеральная вода. Ну и в целом сохранять активный образ жизни. Меньше сидеть, больше двигаться. Этого будет достаточно для того, чтобы профилактировать избыточное накопление жидкости, будь то локальное или генерализованное в организме", — резюмировал эндокринолог.