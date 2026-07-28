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https://uz.sputniknews.ru/20260728/rol-jurnalistov-i-ekspertnogo-soobschestva-obsudili-na-sammite-shos-59323228.html
Роль журналистов и экспертного сообщества обсудили на саммите ШОС
Роль журналистов и экспертного сообщества обсудили на саммите ШОС
Sputnik Узбекистан
По мнению участников, именно качественная журналистика помогает укреплять доверие между государствами и доносить до общества значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых в регионе
2026-07-28T11:02+0500
2026-07-28T15:14+0500
шос
саммит
сми
бишкек
кыргызстан
общество
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В столице Кыргызстана Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба Организации.Он объединил около 250 представителей государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, а также руководителей ведущих национальных информационных агентств, главных редакторов, представителей крупнейших СМИ, аналитических центров, профильных госорганов и международных организаций из 26 стран, а также Секретариата ШОС.Тема саммита — "ШОС в новую эпоху: от взаимопонимания к практическому сотрудничеству".Руководитель службы информационной политики Администрации Президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков отметил, что в условиях стремительного развития технологий и огромных потоков информации роль журналистов и экспертного сообщества значительно возросла. По его словам, в настоящее время информация является одним из самых мощных инструментов, влияющих на общественное мнение и будущее государств.Говорили и о том, что современным СМИ необходимы оперативность, объективность и глубокая аналитика. Ведь именно качественная журналистика помогает укреплять доверие между государствами и доносить до общества значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.Участники саммита выразили готовность расширять практическое сотрудничество, укреплять профессиональные контакты и совместно содействовать формированию справедливого, открытого и многополярного международного информационного пространства. Организаторы — Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар" совместно с информационным агентством "Синьхуа" КНР.
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шос, саммит, сми, бишкек, кыргызстан, общество
шос, саммит, сми, бишкек, кыргызстан, общество

Роль журналистов и экспертного сообщества обсудили на саммите ШОС

11:02 28.07.2026 (обновлено: 15:14 28.07.2026)
© Sputnik / Зафар ХалиловФлаги стран ШОС
Флаги стран ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Зафар Халилов
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По мнению участников, именно качественная журналистика помогает укреплять доверие между государствами и доносить до общества значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В столице Кыргызстана Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба Организации.
Он объединил около 250 представителей государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, а также руководителей ведущих национальных информационных агентств, главных редакторов, представителей крупнейших СМИ, аналитических центров, профильных госорганов и международных организаций из 26 стран, а также Секретариата ШОС.
© ШОСВ Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС
В Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2026
В Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС
© ШОС
Тема саммита — "ШОС в новую эпоху: от взаимопонимания к практическому сотрудничеству".
Руководитель службы информационной политики Администрации Президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков отметил, что в условиях стремительного развития технологий и огромных потоков информации роль журналистов и экспертного сообщества значительно возросла. По его словам, в настоящее время информация является одним из самых мощных инструментов, влияющих на общественное мнение и будущее государств.
© ШОСВ Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС
В Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2026
В Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС
© ШОС
Говорили и о том, что современным СМИ необходимы оперативность, объективность и глубокая аналитика. Ведь именно качественная журналистика помогает укреплять доверие между государствами и доносить до общества значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.
“В ходе пленарных заседаний и тематических дискуссий участники обменялись мнениями по вопросам развития общего информационного пространства ШОС, повышения качества экспертного сопровождения деятельности Организации, противодействия распространению недостоверной информации, а также укрепления гуманитарных и общественных связей между государствами-членами”, — говорится в сообщении.
Участники саммита выразили готовность расширять практическое сотрудничество, укреплять профессиональные контакты и совместно содействовать формированию справедливого, открытого и многополярного международного информационного пространства.
Организаторы — Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар" совместно с информационным агентством "Синьхуа" КНР.
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