https://uz.sputniknews.ru/20260728/rol-jurnalistov-i-ekspertnogo-soobschestva-obsudili-na-sammite-shos-59323228.html

Роль журналистов и экспертного сообщества обсудили на саммите ШОС

Роль журналистов и экспертного сообщества обсудили на саммите ШОС

Sputnik Узбекистан

По мнению участников, именно качественная журналистика помогает укреплять доверие между государствами и доносить до общества значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых в регионе

2026-07-28T11:02+0500

2026-07-28T11:02+0500

2026-07-28T15:14+0500

шос

саммит

сми

бишкек

кыргызстан

общество

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В столице Кыргызстана Бишкеке состоялся саммит СМИ и аналитических центров государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба Организации.Он объединил около 250 представителей государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, а также руководителей ведущих национальных информационных агентств, главных редакторов, представителей крупнейших СМИ, аналитических центров, профильных госорганов и международных организаций из 26 стран, а также Секретариата ШОС.Тема саммита — "ШОС в новую эпоху: от взаимопонимания к практическому сотрудничеству".Руководитель службы информационной политики Администрации Президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков отметил, что в условиях стремительного развития технологий и огромных потоков информации роль журналистов и экспертного сообщества значительно возросла. По его словам, в настоящее время информация является одним из самых мощных инструментов, влияющих на общественное мнение и будущее государств.Говорили и о том, что современным СМИ необходимы оперативность, объективность и глубокая аналитика. Ведь именно качественная журналистика помогает укреплять доверие между государствами и доносить до общества значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.Участники саммита выразили готовность расширять практическое сотрудничество, укреплять профессиональные контакты и совместно содействовать формированию справедливого, открытого и многополярного международного информационного пространства. Организаторы — Кыргызское национальное информационное агентство "Кабар" совместно с информационным агентством "Синьхуа" КНР.

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