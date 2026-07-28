https://uz.sputniknews.ru/20260728/skolko-v-srednem-zarabatyvayut-v-uzbekistane--infografika-59330956.html
Сколько в среднем зарабатывают в Узбекистане — инфографика
Сколько в среднем зарабатывают в Узбекистане — инфографика
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В Узбекистане в январе-июне 2026 года среднемесячная заработная плата составила 7,1 млн сум, что на 18,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
2026-07-28T18:13+0500
2026-07-28T18:13+0500
2026-07-28T18:13+0500
заработная плата
ташкент
узбекистан
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Самая высокая средняя номинальная зарплата по Узбекистану зафиксирована в Ташкенте — 12,9 млн сумов, это более чем вдвое превышает средний показатель по республике (рост на 18,2 % за год).На втором месте — Навоийская область, на третьем — Ташкентская.Самым низкооплачиваемым регионом является Кашкадарьинская область, где этот показатель в 2,5 раза меньше столичного.По данным Нацкомстата, в Узбекистане в январе-июне 2026 года среднемесячная заработная плата составила 7,1 млн сумов, что на 18,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Номинальная начисленная зарплата рассчитывается как отношение начисленного фонда оплаты труда к среднему числу работников за отчетный месяц, в соответствии с методическими рекомендациями Национального комитета по статистике от 30 мая 2025 года.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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заработная плата, ташкент, узбекистан, инфографика, инфографика
заработная плата, ташкент, узбекистан, инфографика, инфографика
Сколько в среднем зарабатывают в Узбекистане — инфографика
В Узбекистане в январе–июне 2026 года среднемесячная заработная плата составила 7,1 млн сум, что на 18,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самая высокая средняя номинальная зарплата по Узбекистану зафиксирована в Ташкенте — 12,9 млн сумов, это более чем вдвое превышает средний показатель по республике (рост на 18,2 % за год).
На втором месте — Навоийская область, на третьем — Ташкентская.
Самым низкооплачиваемым регионом является Кашкадарьинская область, где этот показатель в 2,5 раза меньше столичного.
По данным Нацкомстата, в Узбекистане в январе-июне 2026 года среднемесячная заработная плата составила 7,1 млн сумов, что на 18,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Номинальная начисленная зарплата рассчитывается как отношение начисленного фонда оплаты труда к среднему числу работников за отчетный месяц, в соответствии с методическими рекомендациями Национального комитета по статистике от 30 мая 2025 года.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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