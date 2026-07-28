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СВО: российские бойцы освободили Красный Кут в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Красный Кут в ДНР
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр"
2026-07-28T16:50+0500
2026-07-28T16:50+0500
2026-07-28T17:21+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Российская армия освободила Красный Кут в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки "Центр" до 360 военных, боевую бронированную машину и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.
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сво, днр, россия, безопасность, всу, в мире
сво, днр, россия, безопасность, всу, в мире
СВО: российские бойцы освободили Красный Кут в ДНР
16:50 28.07.2026 (обновлено: 17:21 28.07.2026)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Российская армия освободила Красный Кут в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Центр".
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки "Центр" до 360 военных, боевую бронированную машину и станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.