https://uz.sputniknews.ru/20260728/taekvondisty-uzbekistana-zavoevali-12-medaley-na-turnire-v-seule-59329556.html
Таэквондисты Узбекистана завоевали 12 медалей на турнире в Сеуле
Таэквондисты Узбекистана завоевали 12 медалей на турнире в Сеуле
Sputnik Узбекистан
В копилке сборной республики —награды различного достоинства
2026-07-28T16:10+0500
2026-07-28T16:10+0500
2026-07-28T16:10+0500
спорт
таэквондо
сборная узбекистана
турнир
сеул
медали
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Таэквондисты Узбекистана завоевали 12 медалей на турнире "Kim Un Yong Cup" в Сеуле.В копилке сборной республики — награды различного достоинства.ЗолотоСереброБронза
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спорт, таэквондо, сборная узбекистана, турнир, сеул, медали
спорт, таэквондо, сборная узбекистана, турнир, сеул, медали
Таэквондисты Узбекистана завоевали 12 медалей на турнире в Сеуле
В копилке сборной республики — награды различного достоинства.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Таэквондисты Узбекистана завоевали 12 медалей на турнире "Kim Un Yong Cup" в Сеуле.
В копилке сборной республики — награды различного достоинства.
“В Сеуле (Республика Корея) состоялся международный турнир по таэквондо WT "Kim Un Yong Cup". По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала 12 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых”, — говорится в сообщении.
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