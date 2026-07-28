https://uz.sputniknews.ru/20260728/uzbekistan-podal-zayavki-na-uchastie-v-festivale-dokumentalnogo-kino-stran-sng-59326786.html

Узбекистан подал заявки на участие в фестивале документального кино стран СНГ

Узбекистан подал заявки на участие в фестивале документального кино стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Фильмы представят зрителям и профессиональному сообществу в финальной программе X Международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" с 28 сентября по 2 октября в Смоленске и Минске

2026-07-28T14:05+0500

2026-07-28T14:05+0500

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снг

фестиваль

документальный фильм

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана подали заявки на участие в фестивале документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", сообщает пресс-служба Исполкома СодружестваВ этом году организаторы получили 413 заявок из 17 стран на основную и молодежную конкурсные программы. Итоги конкурсных отборов объявят до 10 августа на сайте фестиваля.Фильмы представят зрителям и профессиональному сообществу в финальной программе фестиваля, который пройдет с 28 сентября по 2 октября в российском Смоленске и белорусском Минске.Организаторы обещают, что десятый, юбилейный фестиваль станет ярким культурным и медийным событием.

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снг, фестиваль, документальный фильм, узбекистан