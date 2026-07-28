Узбекистан подал заявки на участие в фестивале документального кино стран СНГ
14:05 28.07.2026 (обновлено: 15:11 28.07.2026)
© Пресс-служба Исполкома СНГНа юбилейный фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" подано 413 заявок из 17 стран
© Пресс-служба Исполкома СНГ
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Фильмы представят зрителям и профессиональному сообществу в финальной программе X Международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" с 28 сентября по 2 октября в Смоленске и Минске.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана подали заявки на участие в фестивале документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", сообщает пресс-служба Исполкома Содружества
В этом году организаторы получили 413 заявок из 17 стран на основную и молодежную конкурсные программы.
“На основную программу поступил 361 фильм из 14 стран: России, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Германии, Ирана, Ливана, Молдовы, США, Таджикистана и Турции. На Молодежный конкурс короткометражного документального кино "Евразия.DOC: 4 минуты" поступило 52 фильма из шести стран”, — говорится в сообщении.
Итоги конкурсных отборов объявят до 10 августа на сайте фестиваля.
Фильмы представят зрителям и профессиональному сообществу в финальной программе фестиваля, который пройдет с 28 сентября по 2 октября в российском Смоленске и белорусском Минске.
Организаторы обещают, что десятый, юбилейный фестиваль станет ярким культурным и медийным событием.