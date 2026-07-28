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Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане
Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане
Sputnik Узбекистан
Международная научно-практическая конференция стала частью международного автопробега с участием представителей стран СНГ и Словацкой Республики
2026-07-28T10:26+0500
2026-07-28T15:15+0500
узбекистан
кыргызстан
конференция
дороги
строительство
автопробег
общество
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству на Международной научно-практической конференции в городе Чолпон-Ата Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Участники отметили высокий практический уровень докладов и необходимость унификации нормативов в рамках СНГ, обмена опытом в горном строительстве и активного внедрения современных материалов.Конференция стала частью международного автопробега с участием представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также компаний из Словацкой Республики.
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узбекистан, кыргызстан, конференция, дороги, строительство, автопробег, общество
узбекистан, кыргызстан, конференция, дороги, строительство, автопробег, общество

Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане

10:26 28.07.2026 (обновлено: 15:15 28.07.2026)
© Пресс-служба Исполкома СНГУзбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане
Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2026
© Пресс-служба Исполкома СНГ
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Международная научно-практическая конференция стала частью международного автопробега с участием представителей стран СНГ и Словацкой Республики.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству на Международной научно-практической конференции в городе Чолпон-Ата Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
“В ходе конференции были представлены современные подходы к дорожному строительству и эксплуатации существующих дорог как регионального, так и международного уровней. Представители компаний рассказали о новых материалах и технологических инновациях, позволяющих улучшить качество дорожного полотна, обеспечить безопасность дорожного движения, повысить качество проектных и изыскательных работ при прокладке новых транспортных маршрутов”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГУзбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане
Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2026
Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
Участники отметили высокий практический уровень докладов и необходимость унификации нормативов в рамках СНГ, обмена опытом в горном строительстве и активного внедрения современных материалов.
Конференция стала частью международного автопробега с участием представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также компаний из Словацкой Республики.
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