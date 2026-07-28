https://uz.sputniknews.ru/20260728/uzbekistan-predstavil-sovremennye-podxody-k-dorojnomu-stroitelstvu-v-kyrgyzstane-59322104.html

Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане

Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству в Кыргызстане

Sputnik Узбекистан

Международная научно-практическая конференция стала частью международного автопробега с участием представителей стран СНГ и Словацкой Республики

2026-07-28T10:26+0500

2026-07-28T10:26+0500

2026-07-28T15:15+0500

узбекистан

кыргызстан

конференция

дороги

строительство

автопробег

общество

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Узбекистан представил современные подходы к дорожному строительству на Международной научно-практической конференции в городе Чолпон-Ата Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. Участники отметили высокий практический уровень докладов и необходимость унификации нормативов в рамках СНГ, обмена опытом в горном строительстве и активного внедрения современных материалов.Конференция стала частью международного автопробега с участием представителей Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также компаний из Словацкой Республики.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан, кыргызстан, конференция, дороги, строительство, автопробег, общество