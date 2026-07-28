https://uz.sputniknews.ru/20260728/v-belarus-pribyl-novyy-posol-uzbekistana-59325044.html
В Беларусь прибыл новый посол Узбекистана
В Беларусь прибыл новый посол Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Нуриддин Мамажонов сменил на этом посту Рахматуллу Назарова, возглавлявшего дипмиссию Узбекистана в Беларуси с февраля 2024 года
2026-07-28T12:00+0500
2026-07-28T12:00+0500
2026-07-28T14:28+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Беларусь прибыл новый посол Узбекистана Нуриддин Мамажонов, сообщает МИД РБ.На этом посту Мамажонов сменил Рахматуллу Назарова, возглавлявшего дипмиссию Узбекистана в Беларуси с февраля 2024 года.Собеседники рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в политической, экономической и других областях двустороннего взаимодействия, в том числе касающиеся реализации перспективных совместных проектов.Они подчеркнули активный характер партнерства на всех уровнях, обсудили механизмы реализации договоренностей лидеров двух стран, а также выполнение дорожной карты по развитию сотрудничества на 2026–2030 годы, предусматривающей в числе прочего конкретные практические шаги по увеличению взаимного товарооборота. Затронули вопросы наполнения предстоящих двусторонних мероприятий, в том числе экономического характера.Стороны подтвердили стратегический уровень отношений Узбекистана и Беларуси, выразив намерение продолжать совместную работу по углублению двустороннего диалога.Максим Рыженков пожелал новому Послу Узбекистана успехов в его дипломатической миссии.До этого назначения Нуриддин Мамажонов с 2023 года работал замхокима Ферганской области — начальником управления инвестиций и внешней торговли.Он родился в 1982 году. Мамажонов — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и Центрального университета Богемии в Чехии. Имеет степень доктора делового администрирования (DBA) Европейского института прикладных наук и менеджмента в Праге.В разные годы занимал должности в министерствах юстиции и иностранных дел Узбекистана, в посольстве в Германии и генконсульстве во Франкфурте-на-Майне. В 2022-2023 годах работал советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Китае.
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политика, посол, узбекистан, беларусь, верительные грамоты, мид
политика, посол, узбекистан, беларусь, верительные грамоты, мид
В Беларусь прибыл новый посол Узбекистана
12:00 28.07.2026 (обновлено: 14:28 28.07.2026)
Нуриддин Мамажонов сменил на этом посту Рахматуллу Назарова, возглавлявшего дипмиссию Узбекистана в Беларуси с февраля 2024 года.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
В Беларусь прибыл новый посол Узбекистана Нуриддин Мамажонов, сообщает
МИД РБ.
На этом посту Мамажонов сменил Рахматуллу Назарова, возглавлявшего дипмиссию Узбекистана в Беларуси с февраля 2024 года.
“Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Республике Беларусь Нуриддина Мамажонова”, — говорится в сообщении.
Собеседники рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в политической, экономической и других областях двустороннего взаимодействия, в том числе касающиеся реализации перспективных совместных проектов.
Они подчеркнули активный характер партнерства на всех уровнях, обсудили механизмы реализации договоренностей лидеров двух стран, а также выполнение дорожной карты по развитию сотрудничества на 2026–2030 годы, предусматривающей в числе прочего конкретные практические шаги по увеличению взаимного товарооборота. Затронули вопросы наполнения предстоящих двусторонних мероприятий, в том числе экономического характера.
Стороны подтвердили стратегический уровень отношений Узбекистана и Беларуси, выразив намерение продолжать совместную работу по углублению двустороннего диалога.
Максим Рыженков пожелал новому Послу Узбекистана успехов в его дипломатической миссии.
До этого назначения Нуриддин Мамажонов с 2023 года работал замхокима Ферганской области — начальником управления инвестиций и внешней торговли.
Он родился в 1982 году. Мамажонов — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и Центрального университета Богемии в Чехии. Имеет степень доктора делового администрирования (DBA) Европейского института прикладных наук и менеджмента в Праге.
В разные годы занимал должности в министерствах юстиции и иностранных дел Узбекистана, в посольстве в Германии и генконсульстве во Франкфурте-на-Майне. В 2022-2023 годах работал советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Китае.