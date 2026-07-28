https://uz.sputniknews.ru/20260728/v-belarus-pribyl-novyy-posol-uzbekistana-59325044.html

В Беларусь прибыл новый посол Узбекистана

В Беларусь прибыл новый посол Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Нуриддин Мамажонов сменил на этом посту Рахматуллу Назарова, возглавлявшего дипмиссию Узбекистана в Беларуси с февраля 2024 года

2026-07-28T12:00+0500

2026-07-28T12:00+0500

2026-07-28T14:28+0500

политика

посол

узбекистан

беларусь

верительные грамоты

мид

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59324657_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_561062208430eb3e0cfa645d98bf1fcf.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Беларусь прибыл новый посол Узбекистана Нуриддин Мамажонов, сообщает МИД РБ.На этом посту Мамажонов сменил Рахматуллу Назарова, возглавлявшего дипмиссию Узбекистана в Беларуси с февраля 2024 года.Собеседники рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в политической, экономической и других областях двустороннего взаимодействия, в том числе касающиеся реализации перспективных совместных проектов.Они подчеркнули активный характер партнерства на всех уровнях, обсудили механизмы реализации договоренностей лидеров двух стран, а также выполнение дорожной карты по развитию сотрудничества на 2026–2030 годы, предусматривающей в числе прочего конкретные практические шаги по увеличению взаимного товарооборота. Затронули вопросы наполнения предстоящих двусторонних мероприятий, в том числе экономического характера.Стороны подтвердили стратегический уровень отношений Узбекистана и Беларуси, выразив намерение продолжать совместную работу по углублению двустороннего диалога.Максим Рыженков пожелал новому Послу Узбекистана успехов в его дипломатической миссии.До этого назначения Нуриддин Мамажонов с 2023 года работал замхокима Ферганской области — начальником управления инвестиций и внешней торговли.Он родился в 1982 году. Мамажонов — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и Центрального университета Богемии в Чехии. Имеет степень доктора делового администрирования (DBA) Европейского института прикладных наук и менеджмента в Праге.В разные годы занимал должности в министерствах юстиции и иностранных дел Узбекистана, в посольстве в Германии и генконсульстве во Франкфурте-на-Майне. В 2022-2023 годах работал советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Китае.

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, посол, узбекистан, беларусь, верительные грамоты, мид