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"Хоррамшахр-4" в пути: как Украина стала "законной целью" КСИР

"Хоррамшахр-4" в пути: как Украина стала "законной целью" КСИР

Sputnik Узбекистан

Командующий CENTCOM Брэд Купер признал "серийные" удары США по Ирану неэффективными

2026-07-28T13:02+0500

2026-07-28T13:02+0500

2026-07-28T13:14+0500

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Вашингтон не рассчитал сил в конфликте с Тегераном: велики потери Пентагона, неизбежно очередное военное и геополитическое поражение США, а европейские вассалы бездействуют. Американцы отчаянно пытаются "проецировать силу" за счет втягивания в войну с Ираном стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Используют диверсионно-террористический опыт безотказных киевских марионеток.Украинские дроны утром 25 июля атаковали в Каспийском море иранское торговое судно, в экипаже есть жертвы. В МИД Исламской республики назвали атаку "актом агрессии", и обвинили Киев в стремлении расширить войну на Украине. Тегеран обещал ответить "киевскому оппортунисту". Зеленский ранее заявил о "хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря". СБУ уточнила: дроны поразили в Каспийском море подсанкционные суда, используемые для перевозки военных грузов между Ираном и Россией. Посол Исламской республики в РФ Казем Джалали накануне опроверг эту информацию: "Судно было гражданским и, вопреки некоторым утверждениям, не перевозило никаких военных грузов".Корпус стражей исламской революции (КСИР) напомнил, что вся территория Украины находится в зоне досягаемости тяжелых баллистических ракет "Хоррамшахр-4" и "Сиджиль" дальностью до 2000 км. Тегеран еще в марте 2026 года предупредил: поддержка Израиля с помощью БПЛА фактически вовлекает Киев в войну, Украина превращает "всю свою территорию в законную цель для Ирана", согласно статье 51 Устава ООН. На Каспии – прямая военная агрессия. Однако, киевские марионетки не способны самостоятельно принимать решения о войне и мире. ВСУ и СБУ имеют внешнюю систему управления – в США и НАТО.Представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи сегодня напомнил об ответственности "кукловодов" за агрессию киевского режима, и посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером – во избежание глобальных последствий. Параллельно Зеленский заговорил о "втором фронте" со стороны Тегерана и Пхеньяна: "Мы должны быть готовы ко всему".Кто это "мы"? Украинская прокси-армия полностью зависима от западных поставок, натовских систем связи, разведки, целеуказания, управления. Если Пентагон сегодня выключит для ВСУ Starlink, ни один украинский беспилотник не долетит до середины Днепра, а войско Зеленского к августу просто исчезнет. Кстати, США публично никак не отреагировали на каспийский нерядовой эпизод эскалации. Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 июля вряд ли подарит откровения, ведь инструкции дают и получают в тишине и без софитов. Продолжаем следить за руками. Вот, самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II сегодня необычно долго нарезает круги над Черным морем – более шести часов.Варианты Вашингтона и ТегеранаКремль 27 июля констатировал: атака на иранское торговое судно в Каспийском море расширяет географию боевых действий. Попасть в воздушное пространство над Каспием можно с территории пяти стран (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран). Эскалация в этом регионе выгодна США, которые намертво застряли в "Ормузском тупике", и только за последние две недели боевых действий потеряли 11 истребителей и вертолетов, 17 разведывательно-ударных БПЛА, восемь самолетов-заправщиков, военно-транспортный C-17 и разведывательный Boeing P-8 Poseidon, а также несколько РЛС, ЗРК и командных центров. Все цели поражены высокоточными ударами на земле (нескольких стран Ближнего Востока). ВС США с февраля потеряли более 600 военнослужащих.Командующий CENTCOM Брэд Купер признал "серийные" удары США по Ирану неэффективными: "Дальнейшие бомбардировки не имеют смысла без перехода к крупным боевым операциям на земле". Пентагон к ним не готов – боеприпасов и денег для продолжения войны нет. Американские сенаторы обеспокоены крайним истощением запасов боеприпасов в войне с Ираном: Пентагон запрашивает $21 млрд на пополнение запасов. Трампу надо выбирать между плохим, худшим и наихудшим – объявлять "победу США" с выходом из Залива, продолжать экономические репрессии против Ирана или эскалировать.С другой стороны, у Тегерана нет проблем с ракетным арсеналом, нет разногласий в парламенте, Ормузский пролив – под контролем, союзные йеменские хуситы 20 июля открыли второй фронт против США – методом морской блокады Саудовской Аравии в Баб-эль-Мандебском проливе. Экономически это шах и мат Соединенным Штатам. В военном смысле Иран имеет множество ресурсов и степеней свободы, которые не обещают противнику ничего хорошего.Когда Тегеран говорит об ответе киевскому режиму, это не восточная фигура речи. Вспоминаем весеннее поражение гиперзвуковыми ракетами КСИР американо-британской военной базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане – на расстоянии 4000 км от Ирана. Всего лишь "предупреждение Лондону". Якобы одну из иранских ракет тогда перехватил эсминец класса "Арли Берк". Какой именно ракетный комплекс атаковал базу Диего-Гарсия, остается тайной. Известно, что вся Украина находится в зоне поражения БРСД "Хоррамшахр-4". Близкий аналог российского "Орешника".КСИР поставил на боевое дежурство новейшую баллистическую ракету средней дальности (до 2000 км) Khorramshahr-4 в феврале 2026 года. Ракета имеет несколько ступеней с ЖРД, длину около 13 м, диаметр 1,5 м, стартовую массу до 20 тонн. Способна нести боевую часть массой 1500 кг. Скорость отделяемой боевой части на нисходящей траектории – до 8 Махов. Комплекс "Хоррамшахр-4" мобильный, то есть скрытный и неуязвимый. Система управления постоянно совершенствуется, с 28 февраля накоплен значительный опыт боевого применения.Если КСИР заявляет, что Украина превратила себя в законную цель иранских ракет, данные для стрельбы уже введены в систему управления "Хоррамшахр-4".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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колумнисты, в мире, иран, безопасность, политика, сша