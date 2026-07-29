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https://uz.sputniknews.ru/20260729/chto-obsudili-postpredy-stran-sng-na-ocherednom-zasedanii-v-minske-59346500.html
Что обсудили постпреды стран СНГ на очередном заседании в Минске
Что обсудили постпреды стран СНГ на очередном заседании в Минске
Sputnik Узбекистан
Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества прошло накануне в столице Беларуси
2026-07-29T14:06+0500
2026-07-29T14:06+0500
снг
заседание
беларусь
минск
политика
общество
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. На очередном заседании в белорусском Минске постпреды стран Содружества обсудили деятельность Совета по туризму стран СНГ в 2022–2025 годах.Координирующую роль в развитии взаимодействия в данной сфере осуществляет Совет по туризму. В состав Совета входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.В отчетный период усилия Совета были направлены на выполнение Стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на 2021–2030 годы.Для развития взаимодействия в кадровой подготовке специалистов в области туризма и гостеприимства Совет проработал вопросы создания соответствующей базовой организации, которой стал Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.Решением Совета глав правительств СНГ от 5 июня 2025 года учрежден нагрудный знак "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств".Важным итогом деятельности Совета, по мнению Машарского, стали результаты проработки инициативы по созданию общей площадки для совместной работы в практической плоскости представителей туристических администраций при участии объединений, союзов, ассоциаций туриндустрии стран Содружества.Кроме того,Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 25 августа.
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снг, заседание, беларусь, минск, политика, общество
снг, заседание, беларусь, минск, политика, общество

Что обсудили постпреды стран СНГ на очередном заседании в Минске

14:06 29.07.2026
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГВ Минске прошло очередное заседание Совета постпредов стран СНГ
В Минске прошло очередное заседание Совета постпредов стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества прошло накануне в столице Беларуси.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. На очередном заседании в белорусском Минске постпреды стран Содружества обсудили деятельность Совета по туризму стран СНГ в 2022–2025 годах.
Координирующую роль в развитии взаимодействия в данной сфере осуществляет Совет по туризму. В состав Совета входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
В отчетный период усилия Совета были направлены на выполнение Стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на 2021–2030 годы.

"В странах Содружества проведена большая работа по совершенствованию организационной структуры и нормативного правового регулирования туристической сферы, особое внимание уделяется вопросам развития инфраструктуры туризма, повышению качества туристических услуг, а также активизировалась работа по разработке совместных туристических проектов", — сообщил член Совета от Республики Беларусь Кирилл Машарский.

Для развития взаимодействия в кадровой подготовке специалистов в области туризма и гостеприимства Совет проработал вопросы создания соответствующей базовой организации, которой стал Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.
Решением Совета глав правительств СНГ от 5 июня 2025 года учрежден нагрудный знак "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств".
Важным итогом деятельности Совета, по мнению Машарского, стали результаты проработки инициативы по созданию общей площадки для совместной работы в практической плоскости представителей туристических администраций при участии объединений, союзов, ассоциаций туриндустрии стран Содружества.
Кроме того,
постпреды сформировали проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 7 и 9 октября в Туркменистане;
обсудили ход выполнения дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ;
обсудили работу по реализации стратегической инициативы Республики Беларусь "СНГ — общее пространство здоровья и устойчивого развития" на 2026–2035 годы.
Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 25 августа.
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