https://uz.sputniknews.ru/20260729/chto-obsudili-postpredy-stran-sng-na-ocherednom-zasedanii-v-minske-59346500.html

Что обсудили постпреды стран СНГ на очередном заседании в Минске

Что обсудили постпреды стран СНГ на очередном заседании в Минске

Sputnik Узбекистан

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества прошло накануне в столице Беларуси

2026-07-29T14:06+0500

2026-07-29T14:06+0500

2026-07-29T14:06+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. На очередном заседании в белорусском Минске постпреды стран Содружества обсудили деятельность Совета по туризму стран СНГ в 2022–2025 годах.Координирующую роль в развитии взаимодействия в данной сфере осуществляет Совет по туризму. В состав Совета входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.В отчетный период усилия Совета были направлены на выполнение Стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на 2021–2030 годы.Для развития взаимодействия в кадровой подготовке специалистов в области туризма и гостеприимства Совет проработал вопросы создания соответствующей базовой организации, которой стал Международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.Решением Совета глав правительств СНГ от 5 июня 2025 года учрежден нагрудный знак "За развитие туризма в Содружестве Независимых Государств".Важным итогом деятельности Совета, по мнению Машарского, стали результаты проработки инициативы по созданию общей площадки для совместной работы в практической плоскости представителей туристических администраций при участии объединений, союзов, ассоциаций туриндустрии стран Содружества.Кроме того,Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 25 августа.

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