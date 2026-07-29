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Женская сборная Узбекистана по пляжному волейболу выиграла международный турнир
Женская сборная Узбекистана по пляжному волейболу выиграла международный турнир
Sputnik Узбекистан
Соревнования проходили в "Олимпийском городке" в Ташкенте. Узбекистанки первой сборной в финале уверенно обыграли команду Кыргызстана
2026-07-29T13:01+0500
2026-07-29T13:01+0500
2026-07-29T14:04+0500
спорт
узбекистан
победа
турнир
ташкент
олимпийский городок
пляжный волейбол
золото
бронза
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по пляжному волейболу выиграла международный турнир "CAVA Beach Volleyball Championship", сообщает НОК.Соревнования проходили в Олимпийском городке в Ташкенте. Узбекистанки первой сборной в финале разгромили команду Кыргызстана.ЖенщиныМужчины
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спорт, узбекистан, победа, турнир, ташкент, олимпийский городок, пляжный волейбол, золото, бронза
спорт, узбекистан, победа, турнир, ташкент, олимпийский городок, пляжный волейбол, золото, бронза
Женская сборная Узбекистана по пляжному волейболу выиграла международный турнир
13:01 29.07.2026 (обновлено: 14:04 29.07.2026)
Соревнования проходили в Олимпийском городке в Ташкенте. Узбекистанки первой сборной в финале уверенно обыграли команду Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Женская сборная Узбекистана по пляжному волейболу выиграла международный турнир "CAVA Beach Volleyball Championship", сообщает
НОК.
Соревнования проходили в Олимпийском городке в Ташкенте. Узбекистанки первой сборной в финале разгромили команду Кыргызстана.
“В "Олимпийском городке" завершился международный турнир по пляжному волейболу "CAVA Beach Volleyball Championship". Женские сборные Узбекистана завоевали золотую и бронзовую медали. Первая сборная Узбекистана в финале уверенно обыграла команду Кыргызской Республики со счетом 2:0. В матче за бронзовую медаль встретились вторая и третья сборные Узбекистана, сильнее оказалась вторая команда”, — говорится в сообщении.