Объем экспорта Узбекистана за первое полугодие 2026 года составил $14,4 млрд — МИПТ
© Sputnik / Бахром ХатамовГрузовые контейнеры в железнодорожном терминале Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Министерство инвестиций, промышленности и торговли завершило отчет о динамике экспорта республики за январь–июнь этого года без учета экспорта золота.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Объем экспорта Узбекистана за первое полугодие 2026 года составил $14,4 млрд, сообщает МИПТ.
Ведомство завершило отчет о динамике продаж за рубеж в январе–июне этого года без учета экспорта золота.
“Министерством инвестиций, промышленности и торговли финализирован отчет о динамике экспорта Республики Узбекистан за январь–июнь 2026 года без учета экспорта золота. Согласно данным, по итогам января–июня 2026 года объем экспорта страны составил 14,4 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 32,2% ($3,5 млрд)”, — говорится в сообщении.
Основные драйверы экспортного роста:
продукция легкой промышленности — $1,66 млрд (124%);
продукция металлургической и горнодобывающей промышленности — $1,3 млрд (167%);
плодоовощная продукция — $875 млн (102%);
строительные материалы — $714 млн (157%);
ювелирные изделия — $685 млн (285%);
продовольственная продукция — $593 млн (123%);
услуги — $5,7 млрд (143%).
Основные торговые партнеры по экспорту:
Россия — $2,4 млрд (116%);
Китай — $2,18 млрд (151%);
Афганистан — $961 млн (160%);
Казахстан — $715 млн (105%);
Франция — $707 млн (156%);
Турция — $516 млн (100%);
Кыргызстан — $453 млн (170%).
География экспорта расширилась на 7 стран и достигла 211 государств и территорий, добавили в МИПТ.