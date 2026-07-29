https://uz.sputniknews.ru/20260729/obem-eksporta-uzbekistana-za-pervoe-polugodie-2026-goda-sostavil-144-mlrd-59358554.html

Объем экспорта Узбекистана за первое полугодие 2026 года составил $14,4 млрд — МИПТ

Объем экспорта Узбекистана за первое полугодие 2026 года составил $14,4 млрд — МИПТ

Sputnik Узбекистан

Министерство инвестиций, промышленности и торговли завершило отчет о динамике экспорта республики за январь-июнь этого года без учета экспорта золота

2026-07-29T17:40+0500

2026-07-29T17:40+0500

2026-07-29T17:40+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

экспорт

узбекистан

страны

торговля

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Объем экспорта Узбекистана за первое полугодие 2026 года составил $14,4 млрд, сообщает МИПТ.Ведомство завершило отчет о динамике продаж за рубеж в январе–июне этого года без учета экспорта золота.Основные драйверы экспортного роста:Основные торговые партнеры по экспорту:География экспорта расширилась на 7 стран и достигла 211 государств и территорий, добавили в МИПТ.

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министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., экспорт, узбекистан, страны, торговля