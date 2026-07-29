https://uz.sputniknews.ru/20260729/putin-rossiya-nikogda-ni-ot-kogo-ne-otgorajivalas-i-ne-sobiraetsya-etogo-delat-59340346.html
Путин: Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать
Путин: Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать
Sputnik Узбекистан
Глава РФ встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совета Федерации в период весенней сессии
2026-07-29T10:06+0500
2026-07-29T10:06+0500
2026-07-29T10:58+0500
политика
президент рф
владимир путин
встреча
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не собирается этого делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совета Федерации в период весенней сессии. Приоритетные темы — демография, поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.Глава РФ поблагодарил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за работу, которую сенаторы делают для развития России и оказания помощи людям.Другие заявления Владимира Путина:“Нужно делать все для того, чтобы первое — наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, вместе с фондом "Защитники Отечества" работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает”, — сказал глава РФ.
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политика, президент рф, владимир путин, встреча, валентина матвиенко
политика, президент рф, владимир путин, встреча, валентина матвиенко
Путин: Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать
10:06 29.07.2026 (обновлено: 10:58 29.07.2026)
Глава РФ встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совета Федерации в период весенней сессии.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не собирается этого делать, заявил
президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать. И наши контакты с дружественными странами, с соответствующими структурами, властными в этих странах, они чрезвычайно важны", — сказал российский лидер.
Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совета Федерации в период весенней сессии. Приоритетные темы — демография, поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.
Глава РФ поблагодарил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за работу, которую сенаторы делают для развития России и оказания помощи людям.
Другие заявления Владимира Путина:
он отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что в Совфед будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития РФ;
демография, поддержка членов наших боевых дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач для всех ветвей власти.
“Нужно делать все для того, чтобы первое — наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, вместе с фондом "Защитники Отечества" работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает”, — сказал глава РФ.