https://uz.sputniknews.ru/20260729/putin-rossiya-nikogda-ni-ot-kogo-ne-otgorajivalas-i-ne-sobiraetsya-etogo-delat-59340346.html

Путин: Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать

Путин: Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать

Sputnik Узбекистан

Глава РФ встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совета Федерации в период весенней сессии

2026-07-29T10:06+0500

2026-07-29T10:06+0500

2026-07-29T10:58+0500

политика

президент рф

владимир путин

встреча

валентина матвиенко

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не собирается этого делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Руководитель верхней палаты парламента доложила о результатах работы Совета Федерации в период весенней сессии. Приоритетные темы — демография, поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также модернизация инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.Глава РФ поблагодарил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко за работу, которую сенаторы делают для развития России и оказания помощи людям.Другие заявления Владимира Путина:“Нужно делать все для того, чтобы первое — наши бойцы ни в чем не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать, вместе с фондом "Защитники Отечества" работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает”, — сказал глава РФ.

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политика, президент рф, владимир путин, встреча, валентина матвиенко