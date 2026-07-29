https://uz.sputniknews.ru/20260729/rossiyskaya-armiya-zashla-v-drujkovku-dnr-59349034.html

СВО: российская армия зашла в Дружковку ДНР

СВО: российская армия зашла в Дружковку ДНР

Sputnik Узбекистан

Этот город имеет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе

2026-07-29T14:20+0500

2026-07-29T14:20+0500

2026-07-29T14:20+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Бойцы "Юга" зашли в Дружковку в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки.Дружковка находится в северной части ДНР. Начиная с 2014 года киевские боевики создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока. Этот город образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и освобожденной Константиновкой. Он имеет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел в Донбассе.

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сво, безопасность, россия, всу, в мире, донбасс