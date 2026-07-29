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И рыба, и мясо: в Ташкенте проходит чемпионат "Битва шеф-поваров" — видео

И рыба, и мясо: в Ташкенте проходит чемпионат "Битва шеф-поваров" — видео

Sputnik Узбекистан

Всего один час дается на то, чтобы приготовить три блюда и удивить строгих гурманов – членов жюри. Об атмосфере кулинарного состязания – в нашем материале

2026-07-29T16:50+0500

2026-07-29T16:50+0500

2026-07-29T16:50+0500

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узбекистан

ташкент

общество

кулинария

шеф-повар

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"Битва шеф-поваров" разворачивается в ТЦ Tashkent City Mall с 28 по 30 июля. За звание лучших соревнуются шеф-повара восьми ресторанов столицы Узбекистана.Кулинарный турнир организован при поддержке Ассоциации поваров Узбекистана. А правила его проведения соответствуют принятым в мировой практике.На импровизированной кухне одновременно работают две команды. До старта участники не знают, какими будут главные ингредиенты конкурсных блюд. Перед началом испытания они получают так называемый "черный ящик" — набор из трех продуктов, которые обязательно должны стать частью конкурсного меню. За 15 минут шеф и его помощники должны разработать концепцию будущего меню и представить ее жюри.Затем начинается главный этап — приготовление. Судьи обращают внимание на семь критериев, включая технику приготовления, подачу, чистоту рабочего места и взаимодействие шефа с помощником. Победителей объявят 30 июля. Команда-победитель получит 15 млн сумов, за второе место вознаграждение составит 10 млн, за третье — 5 млн. Денежный приз передадут ресторану, который представляет команда.По мнению самих участников турнира, именно здесь можно увидеть настоящее мастерство шефа — при небольшом наборе продуктов, в непривычной обстановке приготовить блюдо, которое будет лучше, чем у соперника.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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видео, соревнования, узбекистан, ташкент, общество, кулинария, шеф-повар, видео