https://uz.sputniknews.ru/20260729/tashken-chempionat-bitva-shef-povarov-59347369.html
И рыба, и мясо: в Ташкенте проходит чемпионат "Битва шеф-поваров" — видео
И рыба, и мясо: в Ташкенте проходит чемпионат "Битва шеф-поваров" — видео
Sputnik Узбекистан
Всего один час дается на то, чтобы приготовить три блюда и удивить строгих гурманов – членов жюри. Об атмосфере кулинарного состязания – в нашем материале
2026-07-29T16:50+0500
2026-07-29T16:50+0500
2026-07-29T16:50+0500
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кулинария
шеф-повар
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"Битва шеф-поваров" разворачивается в ТЦ Tashkent City Mall с 28 по 30 июля. За звание лучших соревнуются шеф-повара восьми ресторанов столицы Узбекистана.Кулинарный турнир организован при поддержке Ассоциации поваров Узбекистана. А правила его проведения соответствуют принятым в мировой практике.На импровизированной кухне одновременно работают две команды. До старта участники не знают, какими будут главные ингредиенты конкурсных блюд. Перед началом испытания они получают так называемый "черный ящик" — набор из трех продуктов, которые обязательно должны стать частью конкурсного меню. За 15 минут шеф и его помощники должны разработать концепцию будущего меню и представить ее жюри.Затем начинается главный этап — приготовление. Судьи обращают внимание на семь критериев, включая технику приготовления, подачу, чистоту рабочего места и взаимодействие шефа с помощником. Победителей объявят 30 июля. Команда-победитель получит 15 млн сумов, за второе место вознаграждение составит 10 млн, за третье — 5 млн. Денежный приз передадут ресторану, который представляет команда.По мнению самих участников турнира, именно здесь можно увидеть настоящее мастерство шефа — при небольшом наборе продуктов, в непривычной обстановке приготовить блюдо, которое будет лучше, чем у соперника.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, соревнования, узбекистан, ташкент, общество, кулинария, шеф-повар, видео
видео, соревнования, узбекистан, ташкент, общество, кулинария, шеф-повар, видео
И рыба, и мясо: в Ташкенте проходит чемпионат "Битва шеф-поваров" — видео
Всего один час дается на то, чтобы приготовить три блюда и удивить строгих гурманов — членов жюри. Об атмосфере кулинарного состязания — в нашем материале.
"Битва шеф-поваров" разворачивается в ТЦ Tashkent City Mall с 28 по 30 июля. За звание лучших соревнуются шеф-повара восьми ресторанов столицы Узбекистана.
Кулинарный турнир организован при поддержке Ассоциации поваров Узбекистана. А правила его проведения соответствуют принятым в мировой практике.
На импровизированной кухне одновременно работают две команды. До старта участники не знают, какими будут главные ингредиенты конкурсных блюд. Перед началом испытания они получают так называемый "черный ящик" — набор из трех продуктов, которые обязательно должны стать частью конкурсного меню. За 15 минут шеф и его помощники должны разработать концепцию будущего меню и представить ее жюри.
Затем начинается главный этап — приготовление. Судьи обращают внимание на семь критериев, включая технику приготовления, подачу, чистоту рабочего места и взаимодействие шефа с помощником.
Победителей объявят 30 июля. Команда-победитель получит 15 млн сумов, за второе место вознаграждение составит 10 млн, за третье — 5 млн. Денежный приз передадут ресторану, который представляет команда.
По мнению самих участников турнира, именно здесь можно увидеть настоящее мастерство шефа — при небольшом наборе продуктов, в непривычной обстановке приготовить блюдо, которое будет лучше, чем у соперника.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.