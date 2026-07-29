https://uz.sputniknews.ru/20260729/uzbekistan-gotov-naladit-vyraschivanie-yagod-pod-zakaz-irkutskix-predpriyatiy-59348657.html

Узбекистан готов наладить выращивание ягод под заказ иркутских предприятий

Узбекистан готов наладить выращивание ягод под заказ иркутских предприятий

Sputnik Узбекистан

Иркутские компании прорабатывают с бизнесом РУз новые проекты на $112 млн. Российская сторона проявляет интерес к созданию совместных предприятий в сельском хозяйстве и производству одежды из узбекского текстиля.

2026-07-29T15:11+0500

2026-07-29T15:11+0500

2026-07-29T15:11+0500

узбекистан

иркутск

россия

инвестпроекты

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Узбекистан готов наладить выращивание ягод под заказ иркутских предприятий. Такое предложение высказано в ходе первой онлайн-встречи между представителями деловых кругов республики и Иркутской области России, сообщает ИА "Дунё".Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, сельском хозяйстве и туризме.Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров отметил, что республика остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Иркутской области: по итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 44% и составил $180 млн. Также Узбекистан на четвертом месте среди направлений экспорта российского региона.По словам директора департамента ТПП Восточной Сибири Владимира Саловарова, в настоящее время реализуют три инвестсоглашения с Узбекистаном на $12 млн, а иркутские компании прорабатывают еще 11 проектов на $112 млн, договоренности по которым были достигнуты на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в апреле этого года.Кроме того, швейная фабрика "ВиД" предложила открыть в Новосибирске хаб узбекской текстильной продукции — мужских костюмов из Намангана, а особый интерес был проявлен к открытию в СЭЗ "Айритом" в Термезе шоурума товаров Иркутской области с учетом возможностей выхода на афганский рынок.Стороны также договорились о проведении B2B-встреч туроператоров и участии узбекской делегации в VII Байкальском международном форуме партнеров 25–27 августа в Иркутске.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан, иркутск, россия, инвестпроекты, сотрудничество