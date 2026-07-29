https://uz.sputniknews.ru/20260729/v-eek-rasskazali-o-roli-texregulirovaniya-v-razvitii-vneshney-i-vnutrenney-torgovli-eaes-59342683.html

В ЕЭК рассказали о роли техрегулирования в развитии внешней и внутренней торговли ЕАЭС

В ЕЭК рассказали о роли техрегулирования в развитии внешней и внутренней торговли ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Едиными требованиями охвачена основная часть продукции, обращаемой в Союзе, – от продовольствия, товаров для детей и продукции легкой промышленности до машин, электротехники, транспортных средств, нефти и газа

2026-07-29T11:18+0500

2026-07-29T11:18+0500

2026-07-29T11:39+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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техническое регулирование

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин рассказал о роли технического регулирования и СФС-мер в развитии внешней и внутренней торговли в рамках Союза на ежегодном семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси в Минске. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он отметил, что, например, для Беларуси, с учетом ее внешнего товарооборота, составившего в 2025 году около $90 млрд, единые правила на евразийском пространстве имеют прямое экономическое значение.Что касается санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, то они, по мнению министра ЕЭК, всегда находятся на границе между необходимой защитой и торговым ограничением. При вспышке заболевания, выявлении карантинного объекта или небезопасной продукции государство обязано принимать меры.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, техническое регулирование, торговля