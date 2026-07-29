https://uz.sputniknews.ru/20260729/v-eek-rasskazali-o-roli-texregulirovaniya-v-razvitii-vneshney-i-vnutrenney-torgovli-eaes-59342683.html
В ЕЭК рассказали о роли техрегулирования в развитии внешней и внутренней торговли ЕАЭС
В ЕЭК рассказали о роли техрегулирования в развитии внешней и внутренней торговли ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Едиными требованиями охвачена основная часть продукции, обращаемой в Союзе, – от продовольствия, товаров для детей и продукции легкой промышленности до машин, электротехники, транспортных средств, нефти и газа
2026-07-29T11:18+0500
2026-07-29T11:18+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин рассказал о роли технического регулирования и СФС-мер в развитии внешней и внутренней торговли в рамках Союза на ежегодном семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси в Минске. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он отметил, что, например, для Беларуси, с учетом ее внешнего товарооборота, составившего в 2025 году около $90 млрд, единые правила на евразийском пространстве имеют прямое экономическое значение.Что касается санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, то они, по мнению министра ЕЭК, всегда находятся на границе между необходимой защитой и торговым ограничением. При вспышке заболевания, выявлении карантинного объекта или небезопасной продукции государство обязано принимать меры.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, техническое регулирование, торговля
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, техническое регулирование, торговля
В ЕЭК рассказали о роли техрегулирования в развитии внешней и внутренней торговли ЕАЭС
11:18 29.07.2026 (обновлено: 11:39 29.07.2026)
Едиными требованиями охвачена основная часть продукции, обращаемой в Союзе, — от продовольствия, товаров для детей и продукции легкой промышленности до машин, электротехники, транспортных средств, нефти и газа.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин рассказал о роли технического регулирования и СФС-мер в развитии внешней и внутренней торговли в рамках Союза на ежегодном семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси в Минске. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Он отметил, что, например, для Беларуси, с учетом ее внешнего товарооборота, составившего в 2025 году около $90 млрд, единые правила на евразийском пространстве имеют прямое экономическое значение.
"Едиными требованиями охвачена основная часть продукции, обращаемой в ЕАЭС, — от продовольствия, товаров для детей и продукции легкой промышленности до машин, электротехники, транспортных средств, нефти и газа. Безопасность товаров и связанных с ними процессов — цель и суть технического регулирования", — заявил Субботин.
Что касается санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, то они, по мнению министра ЕЭК, всегда находятся на границе между необходимой защитой и торговым ограничением. При вспышке заболевания, выявлении карантинного объекта или небезопасной продукции государство обязано принимать меры.