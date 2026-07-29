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В каких сферах в Узбекистане самые большие зарплаты — инфографика

В каких сферах в Узбекистане самые большие зарплаты — инфографика

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане в январе–июне 2026 года среднемесячная заработная плата составила 7,1 млн сум, что на 18,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

2026-07-29T18:30+0500

2026-07-29T18:30+0500

2026-07-29T18:30+0500

инфографика

узбекистан

заработная плата

зарплата

статистика

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Самые высокие доходы у граждан, работающих в сфере банковской деятельности, страхования и лизинга: по сравнению с тем же периодом 2025 года они увеличились на 17,5%. Самая низкая средняя заработная плата зафиксирована в сферах здравоохранения и оказания соцуслуг, даже несмотря на рост в 20,1% к первым 6 месяцам предыдущего года.Наибольший темп роста средней номинальной заработной платы по видам экономической деятельности зафиксирован в сфере перевозки и хранения — 22,8%, что является самым высоким показателем среди всех секторов.В Узбекистане в январе–июне 2026 года среднемесячная заработная плата составила 7,1 млн сумов, что на 18,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистан, заработная плата, зарплата, статистика, инфографика