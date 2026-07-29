В Нукусе модернизируют котельную с внедрением когенерационных технологий
09:46 29.07.2026 (обновлено: 10:45 29.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по модернизации котельной Нукуса
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В результате КПД котельной повысится с 80% до 91%. Объем производства тепловой энергии возрастет в несколько десятков раз, появится возможность ежегодно вырабатывать до 172 тыс. мегаватт-часов электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по модернизации котельной города Нукус на основе ГЧП с внедрением когенерационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Действующую центральную котельную города построили в 1976 году и в настоящее время она обслуживает в основном объекты социальной сферы. Ее оборудование морально и физически устарело, энергоэффективность остается низкой.
Для выработки 1 гигакалории тепловой энергии на действующей котельной расходуется около 153 кубометров природного газа и 30 киловатт-часов электроэнергии. Ее фактическая мощность составляет всего 1,6 гигакалории в час.
Как отмечалось, когенерационная технология позволяет одновременно производить электрическую и тепловую энергию из одного источника топлива. Это способствует эффективному использованию ресурсов, снижению производственных затрат и сокращению объема вредных выбросов в окружающую среду.
В рамках проекта:
построят современный комплекс тепловой мощностью 34,4 гигакалории в час и электрической мощностью 21,5 мегаватта;
проложат 28 километров тепловых сетей и установят 189 индивидуальных тепловых пунктов;
восстановят внутренние системы отопления многоквартирных домов и объектов социальной сферы;
модернизируют необходимую газовую и электрическую инфраструктуру.
На первом этапе централизованным теплоснабжением обеспечат около 6 тыс. квартир в 136 многоквартирных домах, где проживают 23 тыс. человек, а также 40 объектов социальной сферы. На последующих этапах предусматривается подключить к централизованной системе теплоснабжения все многоквартирные дома и объекты социальной сферы Нукуса.
“На реализацию первого этапа проекта будет привлечено более 20 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Полный запуск комплекса запланирован на февраль 2028 года”, — говорится в сообщении.
В результате модернизации:
КПД котельной повысится с 80% до 91%;
объем производства тепловой энергии возрастет в несколько десятков раз;
появится возможность ежегодно вырабатывать до 172 тыс. мегаватт-часов электроэнергии;
ежегодно будет экономиться 12,2 млн кубометров природного газа;
значительно уменьшится объем вредных выбросов в атмосферу.
будет создано 19 рабочих мест;
повысится квалификация работников по применению современных технологий и обслуживанию оборудования.
Глава республики подчеркнул, что при реализации проекта прежде всего необходимо обеспечить население устойчивым, безопасным и качественным теплоснабжением, а строительные работы выполнить качественно и в установленные сроки.
Кроме того, президент рассмотрел предложения по последующей модернизации котельных в городах Бухаре, Самарканде, Ургенче и Зарафшане на основе опыта Нукуса с внедрением когенерационных и тригенерационных технологий.