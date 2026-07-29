https://uz.sputniknews.ru/20260729/v-nukuse-moderniziruyut-kotelnuyu-s-vnedreniem-kogeneratsionnyx-texnologiy-59338616.html

В Нукусе модернизируют котельную с внедрением когенерационных технологий

В Нукусе модернизируют котельную с внедрением когенерационных технологий

Sputnik Узбекистан

В результате КПД котельной повысится с 80 до 91%. Объем производства тепловой энергии возрастет в несколько десятков раз, появится возможность ежегодно вырабатывать до 172 тыс. мегаватт-часов электроэнергии

2026-07-29T09:46+0500

2026-07-29T09:46+0500

2026-07-29T10:45+0500

нукус

каракалпакстан

котельные

модернизация

технологии

электроэнергия

общество

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по модернизации котельной города Нукус на основе ГЧП с внедрением когенерационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Действующую центральную котельную города построили в 1976 году и в настоящее время она обслуживает в основном объекты социальной сферы. Ее оборудование морально и физически устарело, энергоэффективность остается низкой.Для выработки 1 гигакалории тепловой энергии на действующей котельной расходуется около 153 кубометров природного газа и 30 киловатт-часов электроэнергии. Ее фактическая мощность составляет всего 1,6 гигакалории в час.Как отмечалось, когенерационная технология позволяет одновременно производить электрическую и тепловую энергию из одного источника топлива. Это способствует эффективному использованию ресурсов, снижению производственных затрат и сокращению объема вредных выбросов в окружающую среду.В рамках проекта:На первом этапе централизованным теплоснабжением обеспечат около 6 тыс. квартир в 136 многоквартирных домах, где проживают 23 тыс. человек, а также 40 объектов социальной сферы. На последующих этапах предусматривается подключить к централизованной системе теплоснабжения все многоквартирные дома и объекты социальной сферы Нукуса.В результате модернизации:Глава республики подчеркнул, что при реализации проекта прежде всего необходимо обеспечить население устойчивым, безопасным и качественным теплоснабжением, а строительные работы выполнить качественно и в установленные сроки.Кроме того, президент рассмотрел предложения по последующей модернизации котельных в городах Бухаре, Самарканде, Ургенче и Зарафшане на основе опыта Нукуса с внедрением когенерационных и тригенерационных технологий.

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нукус, каракалпакстан, котельные, модернизация, технологии, электроэнергия, общество