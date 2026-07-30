https://uz.sputniknews.ru/20260730/buxarskaya-oblast-i-minsk-budut-sotrudnichat-v-oblasti-sporta-59378961.html
Бухарская область и Минск будут сотрудничать в области спорта
Бухарская область и Минск будут сотрудничать в области спорта
Sputnik Узбекистан
Подписанный меморандум предусматривает подготовку и повышение квалификации специалистов и спортсменов, проведение совместных тренировочных сборов и участие в соревнованиях
2026-07-30T16:30+0500
2026-07-30T16:30+0500
2026-07-30T16:30+0500
узбекистан
бухарская область
сотрудничество
спорт
минск
беларусь
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Бухарская область Узбекистана и Минск будут сотрудничать в области спорта, сообщает БелТА. Представители Бухарской области и столицы РБ подписали соответствующий меморандум.Белорусская сторона отметила неизменные успехи узбекистанцев в спортивных единоборствах. Документ предусматривает подготовку и повышение квалификации специалистов и спортсменов, проведение совместных тренировочных сборов и участие в соревнованиях.
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узбекистан, бухарская область, сотрудничество, спорт, минск, беларусь, меморандум
узбекистан, бухарская область, сотрудничество, спорт, минск, беларусь, меморандум
Бухарская область и Минск будут сотрудничать в области спорта
Подписанный меморандум предусматривает подготовку и повышение квалификации специалистов и спортсменов, проведение совместных тренировочных сборов и участие в соревнованиях.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Бухарская область Узбекистана и Минск будут сотрудничать в области спорта, сообщает
БелТА.
Представители Бухарской области и столицы РБ подписали соответствующий меморандум.
Белорусская сторона отметила неизменные успехи узбекистанцев в спортивных единоборствах.
"Сторонам есть что обсудить и чем поделиться в области футбола, плавания и легкой атлетики. Это касается спортивного резерва и спортсменов высокого класса. Меморандум поможет в развитии массового спорта", — отметил начальник главного управления спорта Мингорисполкома Максим Воропай.
Документ предусматривает подготовку и повышение квалификации специалистов и спортсменов, проведение совместных тренировочных сборов и участие в соревнованиях.