https://uz.sputniknews.ru/20260730/buxarskaya-oblast-i-minsk-budut-sotrudnichat-v-oblasti-sporta-59378961.html

Бухарская область и Минск будут сотрудничать в области спорта

Бухарская область и Минск будут сотрудничать в области спорта

Sputnik Узбекистан

Подписанный меморандум предусматривает подготовку и повышение квалификации специалистов и спортсменов, проведение совместных тренировочных сборов и участие в соревнованиях

2026-07-30T16:30+0500

2026-07-30T16:30+0500

2026-07-30T16:30+0500

узбекистан

бухарская область

сотрудничество

спорт

минск

беларусь

меморандум

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Бухарская область Узбекистана и Минск будут сотрудничать в области спорта, сообщает БелТА. Представители Бухарской области и столицы РБ подписали соответствующий меморандум.Белорусская сторона отметила неизменные успехи узбекистанцев в спортивных единоборствах. Документ предусматривает подготовку и повышение квалификации специалистов и спортсменов, проведение совместных тренировочных сборов и участие в соревнованиях.

узбекистан

бухарская область

минск

беларусь

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узбекистан, бухарская область, сотрудничество, спорт, минск, беларусь, меморандум