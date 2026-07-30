https://uz.sputniknews.ru/20260730/dva-v-odnom-evropu-i-aziyu-vtyagivayut-v-voynu-59373752.html

Два в одном: Европу и Азию втягивают в войну

Два в одном: Европу и Азию втягивают в войну

Sputnik Узбекистан

То, что у Зеленского глобальные амбиции, понятно уже давно, и чем дольше идет украинский конфликт, тем ярче проявляется его мания грандиоза, она же мания... 30.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-30T12:00+0500

2026-07-30T12:00+0500

2026-07-30T12:00+0500

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То, что у Зеленского глобальные амбиции, понятно уже давно, и чем дольше идет украинский конфликт, тем ярче проявляется его мания грандиоза, она же мания величия, пишет колумнист РИА Новости.Его идея фикс — убедить весь мир в том, что всем на свете угрожает Россия и поэтому нужно создать единый фронт против нее. Чтобы спасти Украину? Нет, бери выше — чтобы спасти весь мир от России и ее союзников по "оси зла". Понятно, что Зеленский тут просто повторяет извечную мантру западных русофобов, но когда к агитации добавляются провокации, становится ясно, что никаких тормозов у бывшего актера просто нет. И нет, речь не о терактах в России — дело в попытках расширить фронт боевых действий, причем глобально.В минувшие выходные Украина ударила по иранскому кораблю на Каспии (погиб один моряк), и в тот же день Зеленский заявил, что КНДР якобы готовит отправку 30 тысяч военных на украинский фронт.Северокорейские части действительно принимали участие в боях в первой половине 2025 года, но, во-первых, их было чуть более десяти тысяч и, самое главное, они участвовали в освобождении Курской области, а не сражались на территории новых российских регионов. Никаких серьезных оснований для нового "корейского десанта" сейчас нет, но Зеленскому нужно напугать "корейской угрозой" Азию. Он ведь так и написал: "Россия помогает КНДР вести войну, совершенствует ее вооружение и дает стране опыт реального применения оружия — и все это представляет угрозу для всех в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет". То есть в Японии и Южной Корее должны понять, что с их главным врагом сейчас воюет Украина, и всячески помогать Киеву. Токио — деньгами, а Сеул — вооружениями. Южная Корея на глазах превращается в важнейшего поставщика оружия для европейских стран НАТО, так почему бы не поставлять его напрямую Украине?Увы, но на Сеул подобные страшные истории не действуют: даже южнокорейские военные эксперты оценили заявление Зеленского как очередную попытку обосновать выделение дополнительной военной и финансовой помощи со стороны Европы и Южной Кореи, отметив, что нет никакой подтвержденной информации о готовящемся десанте из независимых источников и даже если северокорейские военные будут снова отправлены в Россию, то не в большом количестве и не на передовую. То есть Зеленскому в Южной Корее не поверили, так зачем же тогда он снова и снова раскачивает эту тему?Затем, что главный адресат тут не Япония с Южной Кореей, а США. Да, накануне поездки в Штаты Зеленский хотел продемонстрировать Вашингтону свой глобальный уровень — вот, я даже за восточноазиатской безопасностью присматриваю, не одних американцев она беспокоит. Смешно? Нет, если сопоставить это с тем, что в тот же день был нанесен удар по иранскому судну на Каспии.В Тегеране сравнили это с действиями "европейских анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу", то есть уподобили Зеленского Гавриле Принципу, убившему в июне 1914-го в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. При всей несхожести персонажей мотивы действительно близки: в обоих случаях главная цель — втянуть Европу в войну. Сейчас Старый Свет и так участвует в войне с Россией, но не прямо, а косвенно — через Украину. И всячески уклоняется от войны с Ираном, которую развязали США и Израиль. Америка пытается выйти из абсолютно невыгодной для нее войны, но Израиль всеми силами старается подвигнуть Трампа на возобновление и даже расширение (вплоть до наземной операции) боевых действий. Если Америка упирается, то нужно повлиять и на нее, и на Европу, чтобы там поняли, что Иран угрожает ее безопасности. Удар по иранскому кораблю на Каспии и был призван спровоцировать ответ Тегерана — и там даже рассматривали удар баллистическими ракетами по украинским портам на Черном море.Но не пошли на это, потому что не захотели давать повод для втягивания Европы в войну на Ближнем Востоке. Как прямо заявил иранский министр иностранных дел Аракчи, Зеленский действовал "по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну". Иран сделал вид, что принял украинские заверения в том, что удар был непреднамеренным, хотя Киев продолжает уверять, что иранский корабль перевозил военные грузы в Россию, что делает его "законной целью". Даже Кая Каллас призвала Иран "прекратить военные поставки в Россию", добавив крайне двусмысленное заявление о том, что "Украина имеет право себя защищать", не понимая, что тем самым фактически дает России добро на удары по европейским путям снабжения Украины.На этот раз провокация Зеленского не сработала, однако его игра с огнем становится все более опасной. Попытка соединить два конфликта в один, открыто втянуть в него Европу — это не просто очень опасная игра, это игра за гранью безумия. До сих пор подобную игру (в основном с американцами) вел Биньямин Нетаньяху, и его короткий разговор с Зеленским во вторник во время церемонии похорон сенатора Линдси Грэма* в Вашингтоне даже попал в объективы телекамер. Если два этих "игрока" уже почти в открытую пытаются совместно чиркать спичками, сидя на бочке с бензином, самое время лишить их этой возможности. Чтобы потом не вспоминать о сползании к августу 1914-го — когда почти никто из национальных лидеров до последнего не верил в возможность всеобщей войны.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

колумнисты, европа, россия, нато, азия